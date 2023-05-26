«غوغل» تقدم 3 برامج للذكاء الاصطناعي والبحوث العلمية والبيانات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «غوغل» تقديمها 3 برامج للذكاء الاصطناعي والبحوث العلمية وجمع البيانات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بحرم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أمس، في أبوظبي.

وتفصيلاً، تشمل البرامج المقدمة من «غوغل» منح البحوث، وهي خاصة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى المساهمة في زيادة الأبحاث المقبلة من الدول العربية في مجال نماذج التعلم الآلي، وإيجاد حلول لتغير المناخ، بالإضافة إلى استفادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خدمات الحوسبة السحابية، وأدوات تحليل البيانات وتعلم الآلة، بجانب تبادل الخبرات مع مهندسي «غوغل».

أما البرنامج الثاني فهو «الضوء الأخضر»، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حيث يعمل على جمع البيانات حول حالة حركة المرور عند التقاطعات، ويرفع من كفاءة إشارات المرور في المدينة، وذلك بالاعتماد على تقنيات تعلّم الآلة، ما يسهم بتقليل الازدحام وتحسين جودة الهواء، ويشمل البرنامج الثالث «سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى عقد سلسلة جلسات نقاش حول مبادئ وسياسات الذكاء الاصطناعي مع مسؤولين من «غوغل»، والمؤسسات الحكومية والأكاديمية في الإمارات.

وشدد كاران بهاتيا نائب رئيس الشؤون الحكومية العالمية والسياسات العامة في «غوغل»، على أهمية تضافر جهود الباحثين والخبراء والحكومات والأفراد، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، يعزز ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ومسيرتها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.

أما محمد كرمستجي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، فأشار إلى أهمية تبني جهود الانتقال نحو أنظمة نقل مستدامة وفعالة، وأن التعاون مع «غوغل»، سيحقق فكرة جمع البيانات المهمة حول حركة المرور عند التقاطعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز