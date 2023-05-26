إطلاق «تمكين» لدعم طلبة الصفوف من 3 حتى 12

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق المرحلة الثالثة من «أكاديمية تمكين الرقمية»، لمساعدة الطلبة في الاستعداد والتدريب الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

وذلك تنفيذاً لخطة دعم الطلبة، وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصلين الأول والثاني، وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من قبل المؤسسة، والمرسل في دليل أولياء الأمور الصادر عن المؤسسة أخيراً، وانطلقت الدروس من يوم 24 الشهر الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل لمختلف الصفوف الدراسية وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية.

ودعت المؤسسة الإدارات المدرسية إلى إعلام جميع الطلاب للمشاركة في «أكاديمية تمكين الرقمية»، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف كافة الطلبة، ويعدهم للاختبارات المقبلة بهدف تأمين فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم تدعم جودة حياتهم وترفع كفاءة أدائهم، وكذلك دعوة أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم للاستفادة من هذا الدعم.

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