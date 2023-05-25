مقر جديد للمعهد الصحي في جامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

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أعلنت جامعة الإمارات عن تدشين المقر الجديد للمعهد الوطني للتخصصات الصحية في كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في كلمة له، خلال حفل الافتتاح: «إن أهداف المعهد تُركز على تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، ورفع المستوى العلمي للعاملين في المهن الصحية، إضافة إلى تعزيز جودة التعليم الطبي العالي، وتنظيم برامج التدريب التخصصي، وضمان جودة التعليم والعمل السريري، الأمر الذي يتطلب من المعهد وضع معايير البرامج التخصصية الصحية، بجانب تقييم المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي».

وأوضح أن توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي يعد إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية للدولة، حيث تبذل الحكومة جهوداً مستمرة، لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن تأسيس المعهد الوطني للتخصصات الصحية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2014، كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية يأتي في هذا الإطار، مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص.

كما أوضح معاليه أن رؤية المعهد تقوم على تطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة قادرة على دعم النظام الصحي، وتعزيز الصحة وجودة الحياة، في حين تتضمن أهدافه؛ تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستويين العلمي والمهني للأطباء والعاملين في المهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية أن تدشين المقر الجديد للمعهد في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الصحي بالدولة.

وقال الحوقاني: إن المعهد طور بالتعاون مع اللجان العلمية 38 وثيقة لمتطلبات تخصصات الاعتماد، تشمل التخصصات الطبية والأسنان، وقد اعتمد حتى الآن 12 مؤسسة تدريبية، و21 برنامجاً تخصصياً ليصبح عدد أطباء الإقامة تحت مظلته 556 طبيباً متدرباً.

وأشار إلى أن اختبارات البورد الإماراتي ستبدأ في شهر يونيو 2023 للمتدربين في البرامج المعتمدة.

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