41 فائزاً بـ«خليفة التربوية» والتكريم 6 يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في دورتها السادسة عشرة 2023، وعددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والدولي.

وكشفت الأمانة العامة عن أن جائزة الشخصية التربوية للدورة الحالية حصل عليها عبدالله بن أحمد الغرير مؤسس مؤسسة الغرير، وذلك تقديراً لدوره وإسهاماته في النهوض بالعملية التعليمية، ودعم التميز في الميدان التربوي، كما أعلنت فوز 3 أسر إماراتية بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية.

وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى أنه تم ولأول مرة إعلان أسماء 4 فائزين بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي طرحتها الأمانة العامة لأول مرة على مستوى العالم، كما فاز بجائزة خليفة التربوية عدد 24 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، وعدد 12 فائز وفائزة على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن حفل تكريم الفائزين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، 6 يونيو المقبل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية تقدير الجائزة للمشاركات الثرية، التي تلقتها من الميدان على المستويات المحلية والعربية والدولية خصوصاً في ضوء طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي شهدت تنافساً كبيراً من قبل الباحثين والفرق العلمية المتخصصة في التعليم المبكر للطفولة، والذين يمثلون أرقى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بالتعليم المبكر للطفولة.

كما ثمنت العفيفي الإقبال الكبير من جانب مختلف عناصر العملية التعليمية على المستويين المحلي والعربي، للمشاركة في المجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية لدورتها السادسة عشرة، مشيرة إلى تميز هذه المشاركات سواء تلك التي تلقتها الجائزة أو المشاركات، التي فازت، وتتصدر اليوم منصات التتويج، فالجميع شارك في ترجمة رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية كونها منصة تربوية رائدة لنشر التميز، وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات، التي تنهض بالعملية التعليمية، وتدفع بها إلى آفاق عالمية.

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