عمار النعيمي يطلع على استراتيجية وخطط وزارة التعليم

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على استراتيجية وخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم الجديدة، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه في ديوان الحاكم، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقدمت معالي الوزيرة، لسموه عرضاً وافياً حول استراتيجية وبرامج الوزارة، للارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات الإدارية والتدريسية، والتأكيد على الاهتمام بالقيم السلوكية ودور المعلم ومكانته كونه ركيزة أساسية في العملية التعليمية، والطالب كونه محوراً أساسياً لها، لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.

واستمع سموه، خلال العرض، إلى مهام واختصاصات الوزارة وأهدافها وآليات العمل، وخريطة الطريق لتنفيذ الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع خطط المسيرة التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالاهتمام والدعم، الذي تحظى به برامج واستراتيجيات وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نهضة

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن دولة الإمارات تشهد نهضة في مجال مختلف المجالات خصوصاً في مجال التعليم والتدريب، بفضل الرؤية السديدة والأسس السليمة، التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمام القيادة الرشيدة والتأكيد على أن بناء الإنسان وتسليحه بسلاح العلم والمعرفة هو أساس التقدم والازدهار.

وثمن سموه الدور الذي تقوم به وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في النهوض بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة إبداعية تساعد الطلبة في الارتقاء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

ومن جانبها، تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعمهما لخطط واستراتيجيات الوزارة، مما يعزز من النهوض بالمنظومة التعليمية.

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