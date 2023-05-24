«تعليم» ترد على أسئلة الطلبة حول الاختبارات الإلكترونية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وفرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، «تعليم»، مجموعة من الإجابات والردود لأسئلة الطلبة حول الامتحانات والتي توقعت انتشارها في أوساط الطلبة خلال الأيام المقبلة، ومنها أنه في حال تعذر إصدار التذكرة الإلكترونية للطالب لأداء الاختبار الإلكتروني، في فترة امتحان نهاية الفصل الدراسي، فإن الطالب يحوّل إلى «الفترة التعويضية»، ويتم هذا الإجراء بعد التأكد من تسجيل الطالب بشكل صحيح.

وجاء ذلك في دليل استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والفترة التعويضية للعام الدراسي 2022-2023، الصادر عن المؤسسة أخيراً، أنه في حال حصل الطالب على تذكرة دخول الاختبار الإلكتروني (التذكرة الإلكترونية)، ولكنه لا يستطيع بدء الاختبار، وتظهر له رسالة «لا يوجد اختبار إلكتروني مقرر»، فإنه يجب التأكد من صحة التذكرة ومادة الامتحان والموعد، ومن ثم إدخال رابط الدخول وكلمة المرور المطبوعين على التذكرة بشكل دقيق.

حلول

أما في حال انقطعت الجلسة الامتحانية للطالب أثناء أداء الاختبار الإلكتروني بسبب عطل فني أو انقطاع الشبكة، ولم يتمكن من دخول الاختبار مجدداً بعد معالجة سبب الانقطاع، فإنه يجب على الإداري أو الفني في مدرسة الطالب صاحب المشكلة، تغيير جهاز الكمبيوتر، ومن ثم يدخل الطالب مجدداً باستخدام تذكرة الدخول الإلكترونية السابقة ليتمكن من استكمال الامتحان.

وبيّن الدليل ما يتوجب على الطالب فعله في حال ظهرت له تذكرتان إحداهما A والأخرى C، وذلك لأداء الاختبار الإلكتروني، إذ في حال وجود الطالب خارج الدولة من ضمن الحالات المعتمدة للفروع المدرسية يؤدي الاختبار الإلكتروني C، ويمكنه الدخول بعد نصف ساعة من زمن بدء الاختبار الأساسي، حسب جدول الامتحانات المعتمد.

وبدأت المدارس استعداداتها بتكثيف عمليات مراجعة المناهج الدراسية فيما بدأت الأسر زيادة جرعة الرعاية والعناية بأبنائها للخروج من العام الحالي بنتيجة مرضية لجميع الطلبة وفي مستوى متفوق.

ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي من 7 حتى 16 مايو الجاري، فيما تستعد المؤسسة للوصول للصيغة النهائية للإعلان عن تفاصيل جداول الامتحانات والمادة التي سيستهل بها طلبة الثاني عشر امتحاناتهم في يومهم الأول، فيما انطلقت امتحانات المجموعة B منذ 22 مايو الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته، على أن يكون آخر موعد لرفد ومراجعة واعتماد الاختبار التكويني لمواد المجموعتين A وB، في 8 يونيو المقبل.

احتساب المعدل

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، آليات احتساب المعدل النهائي وضوابطه، وعلامات طلبة الثاني عشر في نهاية العام الدراسي الجاري 2022 - 2023، إذ تُحتسب وفق أوزان الفصول الثلاثة، للتقييم التكويني والختامي المعتمدة في دليل معايير التقييم الوطنية.

وأفادت عبر سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات «الصادرة في مايو 2023»، بأن معدل الطالب يستخرج من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، في وقت تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، وتقييم بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع مفيدة بأن سلّم توزيع الدرجات يختلف بحسب المسار التعليمي ويظهر أسفل الشهادة. وأكدت أن طلبة الصفين الأول والثاني، لا يخضعون لاختبارات مركزية والتقييم من المعلم.

فيما يخضع الصفان الثالث والرابع لامتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، وفق أوزان تحددت بواقع 30% للفصل الأول (20% للتكويني و10% للختامي)، و35% للفصل الثاني بواقع «15% للتكويني و20% للختامي»، وكذلك 35% للفصل الثالث بواقع «15% للتكويني و20% للختامي»، بحسب المستجدات التي تشهد سياسة التقييم.

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