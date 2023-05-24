«حمدان التعليمية» تفتح باب الترشح لمسابقة «مبتكرون»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق الدورة السادسة لمسابقة «مبتكرون»، والتي تهدف إلى تشجيع الطلبة على الابتكار والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم ورعاية الأفكار الابتكارية، وتحويلها إلى مشاريع وتوفير المواد والاحتياجات لتنفيذها، من خلال «فاب لاب الإمارات».

وتستهدف المسابقة الأشخاص والفرق، الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية في مجال الاستدامة قابلة للتطبيق أو لديهم شغف الابتكار في الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق. ويمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني (www.fablabuae.ae)، وتحميل الدليل التعريفي الخاص بـ «فاب لاب الإمارات» وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك خلال فترة أقصاها 21 يوليو 2023.

قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: إن المؤسسة تهدف من خلال المسابقة إلى استكشاف المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات وتكريمهم، وتمهيد الطريق لهم للانطلاق في عالم الابتكار والإبداع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى واقع ومشاريع رائدة، من خلال «فاب لاب الإمارات».

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