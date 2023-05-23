سلطان بن أحمد يدشن مبادرة «مدرسة توجيهية»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من خريجي أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ودشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الحفل مبادرة «مدرسة توجيهية»، وهي مبادرة تمنح من خلالها أكاديمية الشارقة للتعليم لقب مدرسة توجيهية للمدارس، التي تعمل بالتعاون معها في استضافة وتدريب الأجيال القادمة من المعلمين من المدرجين في برامجها، وبما يتوافق مع تطلعات الإمارة.وتفضل سموه بتكريم أولى المدارس التوجيهية، حيث تسلمت مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة درع مدرسة توجيهية، تقديراً لجهودها في استضافة وتدريب معلمات مبادرة «معلم وأفتخر» في برنامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم.

ووجهت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم النصائح للخريجين والخريجات، موصية إياهم بتذكر الأمانة، التي حملها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين قال سموه في حديثه للمعلمين: «التربية هي الأساس ثم التعليم ولا يستوي التعليم بدون التربية».

برامج متنوعة

وهنأت الدكتورة جنين رومانو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للتعليم خريجي الأكاديمية، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، معبرة عن فرحتها الكبيرة بالوجود مع هذه الكوكبة المتميزة من معلمي المستقبل، مستعرضة أبرز الأرقام، التي حققتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

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