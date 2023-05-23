«أوقاف دبي» تدعم تعليم أبناء العاملين في خط الدفاع الأول

المصدر: دبي- البيان

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قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي دعماً بقيمة 500 ألف درهم لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، للمساهمة في تكاليف الرسوم الدراسية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول. وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، بهدف تخفيف مصاريف التعليم عن الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول، وتقديراً لجهودهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وجرى صرف الدعم من المصرف المخصص للشؤون الاجتماعية في «أوقاف دبي»، والذي يعود ريعه لتوفير الخدمات الاجتماعية، والبرامج الإنسانية وتقديم يد العون لمختلف شرائح المجتمع، للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع.

وقال خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر: إن الدعم يأتي في إطار سعي المؤسسة لتحقيق استقرار وتوازن الأسر محدودة الدخل، وتوفير الدعم اللازم لتأمين دراسة أبنائها لضمان مستقبل أفضل، وذكر آل ثاني: إن المساهمة في تخفيف المصاريف الدراسية وتوفير الفرص التعليمية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول سينعكس إيجاباً على استقرارهم النفسي والأسري.

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