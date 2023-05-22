«التعليم المدرسي» تحدد مستحقي الامتحان التعويضي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إجراءات للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي لطلبة التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم والتي من المقرر أن تعقد من 19 حتى 23 يونيو المقبل، عقب انتهاء انعقاد الامتحانات النهائية التي تعقد من 7 إلى 16 من الشهر ذاته.

دليل

وأوضحت المؤسسة في دليل استعداد الامتحانات، أن الامتحانات التعويضية، تستهدف نوعين من الطلبة، الأول: المتغيبون بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، والثاني يركز على الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الامتحانات النهائية.

وأوصت المؤسسة بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة والمواد التي واجهتهم فيها مشاكل تقنية بشكل يومي، مشددة على أهمية حصر الطلبة المستهدفين يومياً أثناء فترة تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي، من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض، مؤكدة أن آخر موعد للرصد 16 يونيو المقبل.

وأكدت المؤسسة أن المسؤولية تقع على عاتق المدرسة للتواصل مع المستهدفين وطباعة الكشوف وتذاكر الامتحانات ومتابعة حضور الطلبة وأدائهم للامتحانات، خاصة أنه لا توجد إشعارات للطالب عن الامتحانات التعويضية.

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