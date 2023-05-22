«الهلال الأحمر» تدعم الطلبة أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الدكتور محمد سالم الجنيبي، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين «مركز الموارد لذوي الإعاقة» بالجامعة وهيئة الهلال الأحمر لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المساندة في القاعات الدراسية والكراسي الكهربائية لتمكين طلبة الجامعة أصحاب الهمم من الاندماج بصورة أكثر فاعلية في البيئة الجامعية.

وخلال اللقاء أثنى مدير جامعة الشارقة على الجهود والدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر لدعم طلبة الجامعة، وتوفير كرسي بمواصفات خاصة لأحد الطلبة المتميزين من أصحاب الهمم بكلية الحوسبة والمعلوماتية، حيث يعمل الكرسي بنظام تقني عالي الجودة، ويمكن التحكم به بالصوت وإيماءات العين، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن التعاون ما بين مركز الموارد لأصحاب الهمم بالجامعة والهيئة لتوفير الأجهزة والكراسي المتحركة المزودة بأحدث التقنيات، وكل المستلزمات التقنية الخاصة بالإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، مشيراً إلى حرص الجامعة على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية لتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات لدعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم وزيادة مستوى استقلاليتهم في البيئة الجامعية، إلى جانب تقديم كل الخدمات المساندة والرعاية اللازمة لهم خلال مسيرتهم الجامعية عن طريق المركز، الذي يعمل على مبدأ الاحتواء والدمج والتمكين، ويتبنى منظومة عمل شاملة ومتكاملة.

ومن جانبه، أشار مدير هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد سالم الجنيبي إلى أن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي تهدف لتعزيز قدرات أصحاب الهمم العلمية والمعرفية.

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