«جامعة حمدان الذكية» تؤكد أهمية التعليم المستدام

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية، في معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2023، الذي أقيمت دورته التاسعة في قاعة المارينا ضمن مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة أبوظبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتأتي مشاركة الجامعة تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعكس التزامها بدفع عجلة تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والإسهام ببناء مستقبلٍ مستدام وتطوير قطاع التعليم إقليمياً وعالمياً.

منهجيات

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، كلمة تحت عنوان «التعليم من أجل التنمية المستدامة»، أكد خلالها على أهمية إدماج المنهجيات المستدامة ضمن التعليم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والتقدُّم التكنولوجي.

وسلط الضوء على جهود الجامعة لتمكين الدارسين ورفدهم بالأدوات الأمثل للإسهام في رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعزيز التعلُّم القائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وشكَّل الحدث منصةً للمؤسسات التعليمية والأكاديمية لعرض مساقاتها وبرامجها، والبعثات الدراسية وبرامج المساعدة المالية وغيرها من الخدمات التعليمية التي تتيحها لطيفٍ واسع من الجمهور. وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألفاً من الدارسين وأولياء الأمور، وخبراء التعليم العالي. ومن خلال تواجدها في هذا الحدث، تمضي جامعة حمدان بن محمد الذكية في تهيئة البيئة المُثلى لإرساء دعائم منظومة تعليم ذكي أكثر استدامةً، وتطوير المشهد التعليمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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