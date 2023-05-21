جامعة الشارقة تخرّج 100 متدرب من حملة الدبلومات المهنية

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفل مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة بتخريج 100 متدرب من المنتسبين لبرامج الدبلومات المهنية، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

حيث تهدف هذه البرامج إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين فيها، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات، التي تساعدهم على الالتحاق بأسواق العمل أو تنمية وتطوير الأداء في مجال عملهم الحالي، وذلك برعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وتعددت المجالات والتخصصات، التي تناولتها تلك البرامج، وهي الدبلوم المهني للموهوبين من طلبة المرحلة الثانوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، ومنها دبلوم البرمجة المحترفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (مبرمج المستقبل الدفعة الأولى).

والدبلوم المهني في الأرصاد الفلكية والبصرية (الراصد الفلكي)، والدبلوم المهني في البرمجة المحترفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (مبرمج المستقبل الدفعة الثانية)، والدبلوم المهني في منهجية البحث العلمي (الباحث العلمي)، والدبلوم المهني مبرمج الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة نيوكاسل، حيث سيحصل المتدرب في هذا البرنامج على شهادتين من جامعتي الشارقة ونيوكاسل البريطانية.

كما شهد الحفل تخريج الدفعة «25» من الدبلوم المهني العقاري، والذي تم تنفيذه بالتعاون دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وكذلك تخريج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي الدفعة الخامسة، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري والدولي بالشارقة، والدبلوم المهني المستشار الأسري المتقدم الدفعة الخامسة، والدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي الدفعة «15».

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