جامعة خليفة تحتفي بتخريج دفعة جديـدة مـن طــلابها الأربعاء

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تنظم الجامعة حفل تخريج دفعة عام 2023 من طلبتها الأربعاء المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتضم قائمة الخريجين 549 طالباً وطالبة من مختلف تخصصات العلوم والهندسة، منهم 37 من خريجي الدكتوراه، و157 من خريجي الماجستير، و326 من خريجي البكالوريوس.

كما سيتم منح شهادات التخرج للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية البالغ عددهم 29 خريجاً وخريجة، وقد حصل 10 من خريجي البرنامج على برامج الإقامة الطبية والتحقوا بمؤسسات طبية مرموقة في الولايات المتحدة، كمستشفى مايو كلينك، بينما يستكمل باقي الخريجين إجراءات الحصول على برامج الإقامة الطبية.

وتماشياً مع عام الاستدامة للعام الجاري، تفتخر جامعة خليفة بتخريج 4 طلبة من حملة شهادات ماجستير العلوم في برنامج هندسة المياه والبيئة، و5 طلبة في برنامج البنية التحتية الحيوية المستدامة.

وقال الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «نحتفي في حفل التخريج بالإنجازات الأكاديمية والنجاحات التي حققها الطلبة في يوم متميز سيبقى في ذاكرتهم طيلة حياتهم، ويتميز احتفالنا هذا العام بتخريج أول دفعة من طلبة برنامج دكتور في الطب في كلية الطب والعلوم الصحية».

وأضاف: «سيكون هذا الحفل مناسبة خاصة تكرم إنجازات الطلبة الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتولي المهام الصعبة في المجالات الأكاديمية والمهنية ليصبحوا شركاء مهمين في دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي».

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