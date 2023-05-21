طلبة الهندسة بجامعة الشارقة يعززون الاستدامة بمشاريع هندسية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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قدّم طلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة عدداً من المشاريع الابتكارية، وذلك ضمن معرض مشاريع تخرج الكلية من مختلف الأقسام والتخصصات العلمية، التي جاءت لعرض الحلول المبتكرة والمستدامة للعديد من التحديات التي تواجه المجتمع في مجالات الهندسة.

ومن أبرز تلك المشاريع (تصميم التوأم الرقمي لاكتشاف الأعطال في نظام تخزين طاقة عن طريق الهواء المضغوط)، و(تنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية)، و(التصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لسرطان الثدي)، ومشروع (تحويل بقايا الطعام إلى هيدروجين)، وخلافها من المشاريع.

وجاء المشروع المتعلق بتصميم وتنفيذ نظام رقمي لاكتشاف الأعطال في أنظمة تخزين الطاقة عن طريق الهواء المضغوط وتجنبها مستقبلاً، والمقدم من الطالبات رونق عبابنة ودانة ساق الله ولميس الخطيب ورواد الكتبي من قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية من بين أفضل المشروعات بالقسم.

والذي تم من خلاله العمل على نظام «CAES» الذي يوفر قدراً كبيراً من تخزين الطاقة النظيفة ويوفر أفضل كفاءة في الدعم والذي تم العمل عليه بمختبرات الجامعة، وذلك بإشراف الدكتورة كونشيتا سيمرار والأستاذ المساعد بالقسم، حيث قام فريق العمل بدراسة المشروع لتحديد نوع ونموذج الحساسات الأمثل من بين مصنعي الحساسات المتوفرة في المجتمع المحلي.

تشخيص

وتمكنت كل من الطالبات بسمه سعيد وتريسي عماد ورميسة بريم من قسم الهندسة الكهربائية من ابتكار جهاز ينتج صوراً مقطعية للثدي باستخدام المقاومة الكهربائية، وليصبح وسيلة تشخيص أولية للمصابين دون تدخل بشري باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتميز الجهاز كونه آمناً على المريض.

كما يعمل الفريق حالياً على رفع مستوى دقة الجهاز وعرض فكرته على شركات المعدات الطبية لتبنيها، والذي أشرف عليه الدكتور صهيب مجذوب الأستاذ المشارك بالقسم.

ندرة

ومن ابتكارات طلبة هندسة الشارقة جهاز لتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، شارك فيه محمد أحمد زيدان ووليد رائد محمود وموفق عمران وأحمد زرقام من قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة النووية، تعتمد فكرته على استخدام ضوء الشمس لإنتاج مياه نظيفة وصالحة للاستخدام مباشرة، وتمثل هذه الفكرة أهمية خاصة لبعض الدول التي تواجه مشكلة ندرة المياه العذبة.

حيث أشرف على المشروع الدكتور عبدالوهاب بن محمد عميد كلية الهندسة والدكتور محمد صبري أستاذ بالقسم.

وقدمت الطالبات مريم علي المرزوقي وعائشة سيف بن رويجدة وميرة حميد البنا من قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، مشروع: «دراسة إمكانية وجدوى تحويل بقايا الطعام إلى هيدروجين» والذي يهدف إلى تطوير سياسات تنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين من المخلفات العضوية.

مجمع

ومن قسم الهندسة المعمارية قدمت الطالبتان جود السحت وحنان الصحن مشروع ( بين الحرمين - مجمع روحي حضاري)، وتتبلور فكرته في إنشاء وتصميم تصور لمجمع فكري بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالقرب من خط قطار الحرمين الذي يمر عبر مطار جدة، ويعمل على التعلم ويساعد الزائر على الفهم الصحيح للدين والثقافة الإسلامية بطريقة عصرية .

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