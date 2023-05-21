طلاب من جامعة الإمارات يطورون تطبيقاً يساعد في الجراحة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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حرص كل من مهند راشد اليماحي، وعمر إبراهيم المهري، وسعيد علي الراشدي، وسعيد بطي الكعبي، وشامخ فؤاد البادي، وهم طلاب بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات على برمجة وتطوير تطبيق يهدف إلى مساعدة الأطباء الجراحين والعاملين في المجال الصحي في التحكم بجهاز الحاسوب وذلك عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف التطبيق إلى تسهيل عدد من المهام على الجراحين ومنها مهمة التحكم بالحاسوب أثناء إجراء العملية الجراحية وذلك دون الحاجة إلى لمس الحاسوب.

وقال مهند اليماحي:«البرنامج يقوم بتحليل حركة الأصابع واليد عن طريق الكاميرا، وتحويلها إلى أوامر بحيث تُمكن الجراح من فتح الملفات اللازمة، والصور، وأيضاً في حال حدوث أي مشكلة تتطلب مساعدات طبية أخرى يتمكن الجراح حينها من إرسال صوت تحذيري للعاملين في الخارج لتنبيههم بالحاجة الضرورية إلى المساعدة».

دعم

وأشار عمر المهري إلى أن للتطبيق العديد من المزايا إذ إنها تُسهل على الجراحين مهمة التحكم بالحاسوب أثناء إجراء العملية الجراحية وذلك دون الحاجة إلى لمسه. وقال:«بناء على ذلك حرصنا على فكرة برمجة وتطوير هذا التطبيق سنجتهد كفريق عمل على استخدام يد روبوتية والتحكم بها عن طريق حركة الأصابع لمساعدة الجراح في إحضار الأدوات الطبية اللازمة».

تحديات

ولفت سعيد الراشدي إلى أن التطبيق يهدف إلى التحكم بالحاسوب خلال العملية الجراحية، وهذا يتطلب ضرورة التغلب على عدة تحديات ومشاكل محتملة، وتتمثل إحدى هذه التحديات في استخدام الخوارزميات المناسبة والمستوى العالي في دقة تحليل اليد وتحويلها إلى أوامر. وأضاف الراشدي:«وبما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تزال في بداية مراحلها، فقد كانت هناك القليل من الخوارزميات التي تمكنا من استخدامها».

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