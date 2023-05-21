فريق طلابي يصمم موقعاً إلكترونياً لحماية بيانات الشركات

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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تمكن فريق من 3 طلاب يدرسون بالصف الحادي عشر متقدم بمدرسة الشعلة في عجمان، وهم عبدالرحمن فراس مبارك وعادل محمد وقيس جواد، من تصميم مشروع (التصيد والاختراق الأخلاقي).

حيث يهدف إلى مراقبة ومكافحة الهجمات الإلكترونية وتوعية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي شخص كان، وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة المصدر، أو غير الموثوقة التي تطلب معلومات بنكية خاصة كرمز الـOTP، واستغرق المشروع 7 أشهر، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والأدوات المتاحة في مجال الأمن الإلكتروني.

رؤية واضحة

يقول عبدالرحمن فراس: إن فكرة المشروع تنبثق من رؤية واضحة للتحديات التي تواجه المستخدمين والمؤسسات في عصر الاتصال الرقمي الحديث، حيث يهدف الفريق إلى تطوير برامج مكافحة الفيروسات الفعّالة عن طريق محاكاة أساليب المخترقين والاختراق نفسه، في دور الباحث عن الثغرات الأمنية، وذلك بهدف الحفاظ على بيانات المستخدمين سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات.

من جهته، أكد عادل محمد أنه تم توظيف أحدث التقنيات والأدوات المتاحة والمتوفرة في المدرسة في مجال الأمان الإلكتروني، حيث تم تنفيذ العديد من البحوث المكثفة والتجارب العملية لاختبار فعالية البرامج.

ويقول الطالب قيس جواد: إن المشروع ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو توعية شاملة للمستخدمين والشركات حول خطورة التهديدات الإلكترونية، كما أن مجال الأمان الإلكتروني يعد تجسيداً لروح الابتكار والتطوير التي تحتاجها مجتمعاتنا في مواجهة التحديات التكنولوجية وتحقيق الأمان الرقمي الشامل لكل من ينشده، داعياً الأشخاص من خلال تصميم المشروع إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي شخص كان، وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة المصدر، أو غير موثوقة.

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