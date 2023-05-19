سارة الأميري تترأس مجالس تعليم وتعتمد عدداً من المبادرات التربوية

المصدر: البيان

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ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سلسلة اجتماعات مجالس تعليم بحضور سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم وسعادة محمد الهاشمي المدير التنفيذ لقطاع جودة الحياة الطلابية وسعادة حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة وسعادة سليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول بالإنابة وسعادة خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة بالإضافة إلى عدد من مدراء النطاق بهدف الاطلاع على مبادرات المجالس والاستماع إلى آراء واقتراحات الأعضاء.



وأكدت معاليها في بداية الإجتماع على حرص المؤسسة في تحقيق الأهداف المنشودة من مجالس تعليم، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر أكتوبر الماضي، والتي تسعى إلى إشراك الكوادر التربوية في عملية تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتمكينهم لقيادة التطوير المنشود في الميدان والارتقاء بأسس العمل التربوي.



واطّلعت معاليها خلال الاجتماعات على مبادرات المجالس الهادفة إلى دعم الميدان التربوي وتطويره بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الحكومي. وناقشت الأميري مع الأعضاء محاور الخطة التشغيلية لكل مجلس إلى جانب آلية العمل على تحسين الظروف الوظيفية والامتيازات التي يحصل عليها المعلمين والكوادر التربوية.



وشددت معاليها على أهمية إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات للعمل في الميدان التربوي عبر تفعيل مبادرة «علم لأجل الإمارات»، كما وجهت بإعداد خطة تشغيلية متكاملة للميدان التربوي خلال المرحلة المقبلة والعمل على أجندة العام الدراسي المقبل وإعداد دليل شامل للأنشطة الطلابية لاسيما التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لديهم. كما بحث أعضاء المجلس خلال الاجتماع في فرص الاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والقيادات التربوية لتحقيق مستهدفات وتطلعات القطاع، كما ناقشوا فرص إلغاء تعدد المنصات التعليمية وإيجاد منصة واحدة تجمع الطالب والمعلم وولي الأمر.



وأكدت معاليها على أهمية دور أعضاء المجالس وقيادات الميدان التربوي في تعزيز التواصل مع أولياء الأمور باعتبارهم محركاً رئيساً في الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتقدمها، داعية إلى تخصيص مساحة لأولياء الأمور في المبادرات كافة التي تعمل عليها المجالس وذلك نظراً لدورهم الفاعل في المسيرة التعليمية.



ولفتت معاليها إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق تطلعات المعلمين والقيادات المدرسية في مختلف مساراتهم الوظيفية والمهنية، بما يعزز من أدوارهم ومكانتهم ورسالتهم التربوية التي تراهن عليها المؤسسة لتحقيق قفزات نوعية في المنظومة التعليمية.



مبادرات

واعتمدت معاليها عدة مبادرات تربوية تهدف إلى استقطاب الشباب الإماراتيين للعمل في مهنة التعليم وإشراك الشباب في عملية تطوير المنظومة التعليمية ، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعليم وموائمة المخرجات التعليمية وفقاً لوظائف المستقبل، كما اعتمدت مبادرة سنوية يشارك فيها المعلمون وتتضمن جلسات وورشاً تدريبية تخصصية وتربوية، إضافة إلى مبادرة لتكريم المعلمين المميزين، إلى جانب مبادرة لإطلاق تطبيق رسمي للتواصل المباشر بين معلمي الميدان ومجلس المعلمين والطلبة وأولياء الأمور وغيرها من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.

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