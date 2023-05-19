جامعة الشارقة تنظم المعرض الـ15 لمشاريع تخرج طلبة الاتصال

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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نظمت كلية الاتصال في جامعة الشارقة المعرض الخامس عشر لمشاريع تخرج الطلبة تحت شعار «تميزنا مستدام»، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة 2023، حيث قدم 159 خريجاً وخريجة من مختلف أقسام وتخصصات الكلية أكثر من 76 مشروعاً، منها 5 مشروعات بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وإينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الإمارات.

وضم المعرض العديد من المشاريع المتميزة لطلبة الكلية من مختلف الأقسام، حيث عرض قسم العلاقات العامة 29 مشروع تخرج مقدم من 76 طالباً وطالبة، تناولت موضوعات متنوعة تركز على تطوير خطط اتصال شاملة بهدف إبراز مفهوم الاستدامة في الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال نشر الوعي وتعزيز الممارسات الصحيحة بين أفراد المجتمع.

19 مشروعاً

كما قدم قسم الاتصال الجماهيري تخصص التصميم الإعلامي الرقمي 19 مشروعاً من 36 طالباً وطالبة، شملت مشاريع رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتواكب التطورات والتحولات التكنولوجية في عالم الأنظمة الرقمية، وذلك بالشراكة مع جهات مهنية متخصصة في هذا المجال، أما تخصص الإذاعة والتلفزيون، فقد عرض 24 فيلماً من إعداد 38 طالباً وطالبة، وتناولت المواضيع عدداً من القضايا والأفكار المميزة لمشاريع تركز على خدمة المجتمع وتسهم في الترويج لأبرز المعالم المعمارية والبيئية في الشارقة، وتسلط الضوء على عدد من القيم الإنسانية والاجتماعية.

بالإضافة إلى تخصص الاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية الذي قدم 4 مشاريع من 9 طلاب وطالبات، لعرض عدد من المحاور المتنوعة التي برزت مهارات الطلبة في المزج بين التطبيق النظري والعملي وتنفيذ مشاريع ذات أهمية كبيرة في المجتمع، وذلك تحت إشراف الأستاذ أوجاديما إيمنويو.

وأكد الدكتور هايرو لوجو عميد كلية الاتصال أن المعرض يشارك فيه 100 شركة خاصة تعاون معها طلبة الكلية في تقديم مشاريع التخرج، كما يمثل فرصة قيمة للاحتفاء بإنجازات طلبة الكلية والهيئة التدريسية والإدارية والفنية الذين لم يدخروا جهداً في متابعة وإرشاد الطلبة على مدار 4 سنوات، مشيداً بجهود الطلبة وأفكارهم الإبداعية التي تعزز أحلامهم وطموحاتهم للمستقبل.

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