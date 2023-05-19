سيف بن زايد: «واجهة التعليم» يعزز ريادة المنظومة التعليمية

المصدر: أبوظبي - وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معرض واجهة التعليم في يومه الثاني والختامي.

واطلع سموه خلال زيارته المعرض الذي عقد تحت شعار «تسعة أعوام في خدمة التعليم»، على أهم ما تقدمه المؤسسات الأكاديمية والتربوية والجامعات من برامج وتخصصات تسهم في تطوير التعليم ومهن المستقبل.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «زرت معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في أبوظبي، والذي يؤكد بمشاركاته التي تجاوزت 400 جامعة ومؤسسة تعليمية محلياً وإقليمياً ودولياً، مواكبته لطموحات القيادة الرشيدة في إرساء مستقبلٍ ريادي للمنظومة التعليمية، عبر تحقيق تطورٍ نوعي في البناء المعرفي للكوادر الوطنية.. أشكر الأخت الدكتورة موزة سعيد البادي على تنظيمها للمؤتمر».

وشملت زيارة سموه أجنحة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة زايد وأكاديمية ربدان وجناح جائزة خليفة التربوية وكلية فاطمة للعلوم الصحية، حيث استمع من مسؤولي هذه الأجنحة شرحاً حول البرامج والمبادرات الأكاديمية التي تقدمها هذه المؤسسات الوطنية.

وعلى مدار يومين، ناقش المؤتمر قضايا تطوير آليات استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية لمواكبة سوق العمل، وخرج بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل والإنتاج، لتمنح الطلاب فرص استكمال المعرفة النظرية بالتجارب التطبيقية.

جهود

وقدمت الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة واجهة التعليم، الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على دعم سموه ورعايته للمؤتمر، هذا الحدث الأكاديمي الوطني الذي يعزز مجالات وجهود تطوير التعليم والارتقاء به.

وقالت إن النجاح في العصر الحالي لا يتحقق من دون إحاطةٍ وتمكنٍ كاملين - علماً وتطبيقاً - بمفهومي الاستدامة والذكاء الاصطناعي، وإن معرض واجهة التعليم ومؤتمر الشباب في الشرق الأوسط ذو أثرٍ إيجابي في عملية التعليم والتعلم في المنطقة، كونه مبادرة وطنية مهمة تنتهجها دولة الإمارات لتصبح رائدة في مجال التعليم، مؤكدةً بأن المعرض شهد نجاحاً فاق التوقعات بأعداد الحضور، حيث بلغ أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، إلى جانب الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وكشفت البادي عن مبادرة مجتمعية ريادية داعمة لنجاح المعرض بقيادة بنك أبوظبي الأول ومجموعة بن حمودة، وذلك بتقديم 40 منحة دراسية في مجالات البكالوريوس والماجستير؛ ليستفيد منها طلبة الإمارات، موجهة شكرها للقائمين على هاتين المؤسستين العريقتين.

وكان المعرض قد عقد على مدار يومي 16 و17 مايو الجاري بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية بلغت 400 جامعة ومؤسسة أكاديمية من داخل وخارج دولة الإمارات.

قضايا

وناقش المؤتمر عدداً من القضايا والأفكار المتعلقة بتطوير آليات استشراف مهن المستقبل، والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة تُعرف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وتسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، كما تعرف الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة لهم في مناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.

وشاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في الدورة التاسعة لمعرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط.

وقدمت الجامعة خلال مشاركتها في ورش العمل وفعاليات المعرض خبرتها وبرامجها العلمية والأكاديمية للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم، من خلال تخصصاتها الرئيسية في مجال الدراسات الإنسانية والإسلامية واللغة العربية والفلسفة والتسامح، إلى جانب التعريف بدورها في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب.

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