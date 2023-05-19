طلبة مدارس دبي الخاصة بالمرتبة 6 عالمياً في مهارات القراءة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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حقق طلبة المدارس الخاصة في دبي المرتبة السادسة عالمياً في مهارات القراءة بحسب نتائج التقييم الدولي، وذلك بمعدل 566 نقطة، ما يفوق المعدل العالمي المعتمد من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي وهي الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي، والبالغ 500 نقطة.

وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي نتائج المشاركة الثالثة لإمارة دبي في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة في اختبارات التقييم الدولية «PIRLS 2021»، التي تستغرق الكثير من الوقت لإعلان نتائجها، حيث استقبلت مشاركات من 61 دولة ومدينة عالمية، وتم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة.

مهارات

وتعتبر «PIRLS» دراسة تقييمية تعقد كل 5 سنوات لقياس مستوى تقدم طلبة الصف الرابع في اكتساب مهارات القراءة والمهارات اللغوية الأساسية، كما تتيح الاستبانات التي شارك فيها طلبة وأولياء أمور ومقدمو الرعاية للطلبة فهماً للظروف المحيطة بالطلبة، ومن بينها بيانات ذات علاقة بخبرات التعلم المبكر لدى الطلبة. واستناداً إلى نتائج تقييم الدراسة الدولية، فقد سجلت المدارس الخاصة بدبي تحسناً ملحوظاً في أداء طلبتها مقارنة بدورة العام 2016 بمعدل بلغ 39 نقطة، وبمعدل 76 نقطة مقارنة بالمشاركة الأولى لدبي في دورة العام 2011، وحقق %27 من طلبة المدارس الخاصة مستويات إنجاز ضمن المستوى الدولي المتقدم في التقييم الدولي مقارنة بـ %12 في دورة العام 2016.

وحققت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني أفضل أداء بمعدل نقاط بلغ 588 نقطة، يليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 583 نقطة.

مؤشرات

وأظهرت المؤشرات تفوق الإناث على الذكور في مهارات القراءة بفارق 10 نقاط، وبينت أن %90 من طلبة المدارس الخاصة في دبي يستخدمون الأجهزة الرقمية للعثور على المعلومات وقراءتها، وأن %94 من طلبة المدارس الخاصة بدبي يتمتعون بكفاءة ذاتية رقمية عالية، إضافة إلى أن %78 طلبة المدارس الخاصة واثقون من مهاراتهم في القراءة.

تنافسية

ومن جهته، قال الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إن هذه النتائج مهمة ليس فقط لأنها تجسد واقع مدارسنا وتوفيرها لجودة تعليم وتعلم لطلبتنا بمعايير عالمية، وإنما باعتبارها دليلاً على نجاح الكيفية التي عملت بها القيادات المدرسية والمعلمون وأولياء الأمور والطلبة معاً للتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» لاسيما أثناء تنفيذ هذه الدراسة الدولية. وحققت المدارس الخاصة ضمن فئة «متميز» معدلاً بلغ 631 نقطة، فيما سجلت المدارس الخاصة ضمن فئة «جيد جداً» معدلاً بلغ 588 نقطة، وحققت المدارس ضمن فئة «جيد» معدل 564 نقطة، والمدارس الخاصة ضمن فئة «مقبول» 519 نقطة.

التزام

وأوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن نتائج الدراسة الدولية 2021 PIRLS تأتي متطابقة مع نتائج الرقابة المدرسية، حيث أظهرت المدارس الخاصة ضمن فئة متميز وجيد جداً أداء يفوق المعدل العالمي، ونحن فخورون بما أظهره مجتمعنا المدرسي من تفانٍ والتزام لدعم طلبتنا خلال جائحة كوفيد 19، والتأكيد على قدرة منظومة التعليم الخاص على توفير تجربة تعليم وتعلم لجميع الطلبة بجودة عالية في مختلف الظروف والأحوال.

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