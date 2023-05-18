المدارس الخاصة بدبي تحتل المرتبة السادسة عالمياً في مهارات القراءة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي نتائج المشاركة الثالثة لإمارة دبي في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة في اختبارات التقييم (PIRLS 2021) والتي تم الكشف عنها دولياً مؤخراً عن تحقيق طلبة المدارس الخاصة في دبي لمعدل نقاط بلغ 566 نقطة، ما يفوق المعدل العالمي المعتمد من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي وهي الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي، والبالغ 500 نقطة، ولتحتل دبي بذلك المرتبة السادسة عالمياً بحسب نتائج التقييم الدولي الذي شاركت فيه حوالي 61 دولة ومدينة عالمية.

واستناداً إلى نتائج تقييم الدراسة الدولية، فقد سجلت المدارس الخاصة بدبي تحسناً ملحوظاً في أداء طلبتها مقارنة بدورة العام 2016 بمعدل بلغ 39 نقطة، وبمعدل 76 نقطة مقارنة بالمشاركة الأولى لدبي في دورة العام 2011، وحقق 27 % من طلبة المدارس الخاصة مستويات إنجاز ضمن المستوى الدولي المتقدم في التقييم الدولي مقارنة بنسبة 12% في دورة العام 2016.

وحققت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني أفضل أداء بمعدل نقاط بلغ 588 نقطة، يليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 583 نقطة.

مؤشرات

وأظهرت المؤشرات تفوقن الإناث على الذكور في مهارات القراءة بفارق 10 نقاط، وبينت أن 90% من طلبة المدارس الخاصة في دبي الأجهزة الرقمية للعثور على المعلومات وقراءتها، وأن 94% من طلبة المدارس الخاصة بدبي يتمتعون بكفاءة ذاتية رقمية عالية، بالإضافة إلى ان 78 % طلبة المدارس الخاصة واثقون من مهاراتهم في القراءة.

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