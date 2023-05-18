سلطان بن أحمد يشهد ملتقى البحث العلمي بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، انطلاق ملتقى البحث العلمي السنوي الخامس عشر، والذي يقام تحت شعار «الشراكة المجتمعية الفاعلة للبحث العلمي المؤثر والمستدام».

برامج

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز تقدّمها في الصفوف الأولى بين الجامعات العالمية، وذلك من خلال تطوير برامجها التدريسية وتنويعها، وإكسابها القدرة التنافسية، وفقاً لمتطلبات الرقي والتقدم العلمي الذي تحتّمه المرحلة الحالية من الثورة التكنولوجية العالمية، كما عملت على استحداث برامج أكاديمية جديدة، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا التي تحتمها أسواق العمل بمجتمع الدولة، واستعرض من خلال عرض مرئي مسيرة الجامعة في مجال البحث العلمي وخطط التطوير الشاملة، وشهد مجال النشر العلمي ارتفاعاً في عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، من 198 بحثاً إلى 2707 بحوث، وهو ما مكّن جامعة الشارقة من المحافظة في السنة الأكاديمية الحالية على مركزها الأوّل على مستوى الدولة في عامل تأثير التعاون الدولي.

وألقى الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، كلمة أشار فيها إلى تميّز جامعة الشارقة العالمي، والذي يأتي وفق استراتيجية محكمة، بتوجيهات سمو رئيس الجامعة، ما مكّن الجامعة من تحقيق الأهداف والاستمرار نحو العالمية، ووضعت اسم جامعة الشارقة ضمن أفضل الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

إنجازات

وتطرق الدكتور معمر بالطيب إلى أبرز إنجازات الجامعة على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى عدد الاتفاقيات الدولية والشراكات البحثية في مشاريع مشتركة متميزة، منها جامعة لويبك الألمانية، ومعهد سكولتك الدولي، والإشراف المشترك بين الجامعة والمؤسسات والهيئات العلمية على طلبة الدراسات العليا، والتركيز على جودة البحوث العلمية المنجزة.

وشاهد سمو رئيس الجامعة، عرضاً مصوراً، تناول نجاحات البحث العلمي لجامعة الشارقة في خدمة المجتمع، كما شهد سموه الجلسة الرئيسة التي حملت عنوان «تجسير الفجوة بين الجامعة والصناعة»، والتي تحدث فيها الدكتور بلقاسم حبه زميل ونائب رئيس مؤسسة أيدا بكاليفورنيا.

تكريم

وتفضل سموه بعدها بتكريم الرعاة والمتحدثين والفائزين بمكافآت جامعة الشارقة التشجيعية السنوية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع، وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجال البحث العلمي.

وتجول سموه، بعد نهاية الحفل، في أروقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى، الذي يضم 29 مشروعاً بحثياً، والتقى الطلاب والطالبات القائمين على المشاريع، واستمع لشرح عن أبرز المشاريع البحثية التي تمت بالتعاون مع مؤسسات الدولة في القطاع الحكومي والخاص.

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