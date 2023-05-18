جامعيات مواطنات يدمجن الأسفلت الشفاف مع ألوان مشرقة لخفض الحرارة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تمكنت 4 طالبات مواطنات يدرسن بجامعة الشارقة - قسم الهندسة المدنية والهندسة البيئية، من استبدال مادة الأسفلت العادية المستخدمة في رصف الطرق، بمواد جديدة وتقنية مبتكرة لها خصائص مميزة، تسهم في خفض درجة حرارة الطريق، كما تعتمد التقنية الجديدة على دمج الأسفلت الشفاف مع بعض الألوان المشرقة، وفي نفس الوقت الحفاظ على الخصائص الميكانيكيّة لمادة الأسفلت وأدائها في الطرق تحت الحمولات المحوريّة الثقيلة، مع مراعاة تباين الألوان لأغراض السلامة المروريّة، حيث استخدمن مختبر الطرق بالجامعة، والذي أكدن أنه تم تزويده بأفضل الأجهزة المتقدّمة والحديثة، الأمر الذي سهل عملية تنفيذ المشروع، وبالتالي، التوصل إلى نتائج إيجابية وموثوقة.

حلول

وأكدت الطالبات المشاركات في المشروع، موزة سيف المظلوم وغاية محمد السليطي ورزان عبد الحميد القيسي وميرة أحمد الجسمي، أن ما دفعهن للعمل بذلك المشروع، أن هناك الكثير من المدن تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجة الحرارة، ويعد الأسفلت أحد العوامل الرئيسة التي تسبب ذلك، الأمر الذي دفعنا إلى البحث عن حلول وبدائل أخرى، من الممكن أن تساعد في خفض درجة حرارة سطح الطريق، لافتات إلى أن من تلك الحلول، تم اختيار الألوان المشرقة للعمل بها في مختبر الطرق في جامعة الشارقة، ما أثمر إيجاد نتائج فعالة لتخفيض درجة حرارة الطرق إلى ما يقارب 7 درجات مئوية بعد إجراء التجارب، كما أن تلك النتائج من الممكن تطويرها من خلال عمل المزيد من التجارب في المختبر، وبنسب خارج المدى المستخدم، وإمكانية استخدام مواد أخرى، تعزز من خفض درجة الحرارة على الطرق.

وأوضحت الطالبات أنه بعد إجراء التجارب، اكتشفن أن من مسببات ارتفاع درجة الحرارة، هي الطرق ذات اللون الأسود الداكن، لأن اللون الأسود في مادة الأسفلت يمتص ويحتفظ بدرجة الحرارة لعدة ساعات في النهار، وفي المساء يطلقها في الهواء، لذلك لجأن إلى إيجاد حلول تمثلت في استبدال الأسفلت بآخر شفاف، ومن ثم دمجه مع عدد من الألوان المشرقة، لخفض درجة حرارة الطريق، مع مراعاة تباين الألوان لأغراض السلامة المروريّة، كما أن هناك العديد من الجهات الداعمة للمشروع والمستفيدة منه.

وأضافت الطالبات أن هناك صعوبات واجهتنا في تنفيذ المشروع، منها اختيار نسبة الألوان المناسبة لمزجها مع الأسفلت الشفاف، للحصول على خصائص ميكانيكية مشابهة للأسفلت الأسود.

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