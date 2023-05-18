مسؤولون وأكاديميون في الجامعات لـ «البيان »: معرض «واجهة التعليم» منصة لمهن المستقبل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد مسؤولون وأكاديميون في جامعات الدولة، خلال معـرض «واجهـة التعليـم ومؤتمـر شـباب الشـرق الأوسط 2023»، الذي اختتم أعماله أمس بأرض المعارض في أبوظبي، لـ«البيان»، أن الحدث يعتبر من المنصات المحلية والدولية التي تقدم تصورات مستقبلية لسوق العمل ومهن المستقبل، وإتاحة فرص للتعرف على برامج القبول لدى الجامعات مباشرة عبر التواصل مع مسؤوليها، كذلك تمكينهم من طرح استفسارات حول الحلقة الجامعية الجديدة ومتطلباتها من مهارات تعليمية وشروط قبول، وحتى يصبح الطالب وذووه على معرفة بالبرامج الدراسية والتدريبية وعدد ساعاتها خلال العام الأكاديمي.

وقال د. بسام مُرَة المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الطلبة: إن المعرض يعتبر منصة مهمة تتيح للجامعات التواصل والتفاعل عن كثب مع الطلبة وأولياء الأمور، ومن خلاله تمكنا من تسليط الضوء على أبرز البرامج الدراسية المتخصصة المعتمدة محلياً ودولياً التي تتجاوز 50 تخصصاً تطرحها كليات الجامعة الخمس في مختلف مقرات الجامعة، فيما كان التركيز على أبرز البرامج المبتكرة التي تواكب متطلبات سوق العمل وتحاكي متطلبات المستقبل وتلبي أجندة الدولة للخمسين عاماً المقبلة لاسيما التي تستهدف التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات الويب والروبوتات والأتمتة بجانب التخصصات التي تستهدف دعم القطاع الصحي مثل تحاليل المختبرات الطبية وعلم والوراثة الجزيئية والطبية والتغذية والحميات وغيرها من التخصصات التي ترفد سوق العمل بالمواهب والكفاءات في مجالات حيوية.

بدوره، قال أحمد سامي البارودي مسؤول القبول في جامعة زايد: إن الحرم يضم قرابة 7 آلاف طالب في أبوظبي و500 ألف في دبي، لمختلف الجنسيات ولتخصصات متنوعة، حيث تحرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتغيير البرامج بحيث تواكب التحديثات الدولية وتحقق مخرجات تعليم متميزة، حيث تنفذ الجامعة حالياً برنامج المشاركة الطلابية في المحاضرات بحيث تحول الطالب من متلق ومستمتع للمادة العلمية إلى مشارك فيها فعلياً، ومشيراً إلى أن جامعة زايد الأولى في الشرق الأوسط التي تنفذ هذا البرنامج التفاعلي.

وأشار إلى أن أبرز البرامج والسياسات للجامعة هي التدريب المباشر والشامل، والتي بدورها تلحق طلابها إلى تدريب عملي عبر الدمج مع شركات القطاع الخاص.

في السياق، أضاف نبيل يوسف المنصوري، اختصاصي شؤون طلاب في أكاديمية أبوظبي البحرية: أن الأكاديمية تطرح خلال المعرض 3 برامج وهي: قبطان البحر، والهندسة الميكانيكية، والدعم اللوجستي، والأول يتطلب الحصول الطالب في الثانوية العامة على نسبة 60 % وتجاوز برنامجي (آيلتس والأمسات)، ومن المواطنين يتوجب الحصول على الخدمة الوطنية، ومدة البرنامج 3 سنوات يتمكن فيها الطالب من الحصول على الرخصة الدولية مع إمكانية حصوله على وظيفة في موانئ أبوظبي في حال تحقيقه معدل 3 من 4، أما برنامج الهندسة الميكانيكية فمدته عام واحد ويشترط حصوله على بكالوريوس في تخصصه، ومضيفاً أن البرنامج الثالث وهو الدعم اللوجستي مدته أيضاً عام واحد وهو عبارة عن دبلومة ويقبل طلاب الثانوية العامة، أو خريجي الجامعات.

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