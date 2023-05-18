«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يستعرض إصداراته ومبادراته الوطنية

المصدر: أبوظبي- البيان

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشارك في معرض واجهة التعليم، ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2023، في دورته التاسعة، تحت شعار «9 سنوات في خدمة التعليم»، في قاعة «المارينا» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع معاليه على المنصة المتميزة لإدارة البحوث والدراسات في المركز، وما تحتويه من إصدارات ومبادرات تراثية ووطنية، وخلال الزيارة قدمت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث شرحاً عن أهمية الدور، الذي يقوم به المركز في حفظ وتوثيق التراث الوطني، ودعمه بالدراسات والأبحاث العلمية المعتمدة، والعمل على تعزيز الوعي بالعادات والقيم لدولة الإمارات، الأمر الذي يضمن استدامة هذا التراث العريق.

وأكدت أهمية هذه المشاركة في مثل هذه الفعاليات التعليمية، حيث اعتبرتها فرصة مهمة لتقديم أحدث إصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، حيث تتيح مثل هذه المناسبات الفرصة لعرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الطلبة الشريحة الأكبر من زوار هذا المعرض.

وشهدت المنصة مشاركة إذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث قدمت تغطية إعلامية مباشرة من أرض المعرض.

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