30 دقيقة إضافية لأصحاب الهمم في الامتحانات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 6 إجراءات خاصة بالطلبة من فئة أصحاب الهمم في جميع المراحل التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022 - 2023، إذ منحتهم حق الحصول على 30 دقيقة وقتاً إضافياً في الامتحان الورقي، عند الحاجة، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في 7 حتى 16 يونيو المقبل.

ونصت الإجراءات التي جاءت في دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، الصادر عن المؤسسة أخيراً، على تنفيذ جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف من 5 وحتى 12 حسب السياسة المعتمدة للمواد، فيما تنفذ الامتحانات على طلبة الصفين الثالث والرابع ورقياً.

وبشأن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة أو تكييف»، أكدت الإجراءات أنهم يخضعون للامتحان المركزي ذاته والمعد لبقية الطلبة مع تطبيق كل المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات الطلبة من أصحاب الهمم، وجاء في الإجراءات أن الطلبة الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج» يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة، بحيث يعدّ الامتحان وفق توصيات الخطة، وذلك لطلبة الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر، أما طلبة الثاني عشر فعليهم أن يتقدموا للامتحان المركزي المنفذ مع بقية الطلبة.

وأكدت المؤسسة ضرورة تشكيل اللجان الخاصة للطلبة أصحاب الهمم، في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بكل طالب، موضحة أن هناك خيارات متاحة، من خلال مواءمة الورقة الامتحانية ونظام «سويفت أسيس»، الذي يمنح الطلبة من أصحاب الهمم طلب تعديل نوع الخط وحجمه، وتكبير الصفحة، وزيادة المسافة بين الأحرف.

محظورات

وفي سياق منفصل وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، محظورات داخل اللجان وأثناء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023، لكل الطلبة من 7 إلى 16 من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر.

وأكدت المؤسسة أنه لا يسمح باستخدام وسائل التواصل أثناء الامتحان، وعدم استخدام أو حمل الهواتف أثناء الامتحانات، سواء من قبل الطلبة أو المعلمين أو المراقبين، ويُمنع على الجميع إدخال الأجهزة الذكية أو تحميل منصات التواصل الاجتماعي على أجهزة الحاسوب.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المجموعة (B) خلال الفترة 22-26 مايو الجاري، وآخر موعد لرصد درجات التقييم التكويني 6 يونيو المقبل، إذ حددت موعد بداية الامتحانات الختامية في السابع من يونيو المقبل، فيما الامتحانات التعويضية في الفترة من 19 إلى 23 من الشهر ذاته، وتحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو.

وأفاد الدليل بأن امتحانات الإعادة ستكون خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها 13 في الشهر ذاته، على أن يسدل الستار على العام الدراسي الجاري 2022-2023، 14 يوليو الذي يعد آخر أيام الدوام للهيئات التدريسية والإدارية والفنية في الميدان التربوي.

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