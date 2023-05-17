طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ينظمون معرض مدينة المستقبل

المصدر: (أبوظبي - وام )

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نظم المجلس الطلابي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية معرض مدينة المستقبل، الذي ضم خمسة مجالات شملت الطب، والفضاء، والتعليم، والترفيه، والبيئة.

وقالت الدكتورة نجلاء النقبي نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة، إن المعرض جاء بهدف استشراف المستقبل بعيون طلاب الجامعة، وتعزيز رؤية دولة الإمارات والمؤسسات المجتمعية في الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط المستقبلية لصناع القرار في الدولة من أجل مستقبل مشرق للإمارات والعالم أجمع.

وفي مجال الطب عرض الطلبة العديد من الأفكار المتعلقة بالتقنيات الحديثة والمنتجات الطبية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل برامج العلاج والتشخيص والطب الوقائي. وفي مجال التعليم ركز المعرض على فكرة التعليم من أجل التنمية المستدامة وهي أحد برامج الأمم المتحدة، وعرض الطلبة متحفاً متحركاً يحاكي التعليم في الإمارات منذ البدايات إلى العام الحالي.

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