جامعة الإمارات تطلق استراتيجية البحث والابتكار 2023 ـ 2026

المصدر: العين - وام

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أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، استراتيجية البحث والابتكار 2023 - 2026، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة في كلمته الافتتاحية، أن جامعة الإمارات العربية المتحدة شهدت منذ تأسيسها عام 1976 تغييرات كبيرة، بحيث تشمل أنشطة البحث والابتكار والإنجازات في الجامعة على جميع التخصصات، بما في ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتعليم، والقانون، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم، والأغذية والزراعة، والطب والعلوم الصحية.

بيئة

وأضاف معاليه أن جامعة الإمارات توفر البيئة المناسبة والممكنات البحثية من تخصيص المزيد من الموارد الإضافية للبحث والابتكار، وقد تضاعفت نتائج البحث العلمي، والذي انعكس بدوره على التصنيف العالمي للجامعة بشكل ملحوظ في عام 2023، كما صنفت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة، بناءً على عدد براءات الاختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في عام 2021.

وأكد معاليه أن الجامعة ملتزمة بمواصلة دعم المبادرات البحثية المهمة، والابتكار المتطور، والبحوث العلمية ذات التأثير العالمي والمجتمعي، التي من شأنها أن تساعد الجامعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة، والمنبثقة من مبادئ الخمسين القادمة. وأوضح معالي الرئيس الأعلى للجامعة، أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023 - 2026، تأتي تأكيداً واضحاً على النهج التعليمي المستدام، الذي يقوم على اقتصاد المعرفة، من خلال تبني مبادرات نوعية، تعزز من مكانة الجامعة كمركز أصيل للبحث والمعارف بمعايير دولية، وتسهم في تمكين طلبتنا بالمهارات البحثية، والذي من دوره أن يسهم في البناء والتطوير.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي، رئيس اللجنة العليا للاستراتيجية، أن استراتيجية البحث والابتكار تحدد التوجهات المستقبلية للبحث والابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية ورسالة الجامعة البحثية، والأهداف البحثية الرئيسة، ومجالات ومحاور البحث العلمي الاستراتيجي.

وأشار إلى أنها تُعتبر ممكناً استراتيجياً مهماً، يضع الجامعة في مصاف الجامعات الرائدة علمياً، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية على مستوى الجامعة، تضم الباحثين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لوضع استراتيجية تلبي أهداف البحث، وتطلعات الجامعة لتوسيع النشاط العلمي والإبداع والابتكار، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية. وأضاف أن الجامعة ستستمر في تعزيز البحوث متعددة التخصصات، وتشجيع التعاون وتكامل الموارد بين مختلف الكليات ومراكز البحوث، فضلاً عن الشركاء الصناعيين.

استراتيجية

وقال الأستاذ الدكتور محسن شريف مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة، رئيس اللجنة الفنية للاستراتيجية، إن استراتيجية البحث والابتكار تتضمن خمسة أهداف رئيسة، يتم تحقيقها من خلال 14 مشروعاً محدداً، بإطار زمني محدد، وأهداف محددة لكل مشروع، بحيث ستسمح الاستراتيجية للجامعة بتطوير بيئة جاذبة، تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة في البحث والابتكار.

حضر حفل الإطلاق الأستاذ الدكتور غالب البريكي مدير الجامعة بالإنابة، وعمداء الكليات ومديرو المراكز البحثية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

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