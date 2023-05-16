4 آليات للتعامل مع الحالات الخاصة للطلبة خلال اختبارات نهاية العام

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 4 آليات، للتعامل مع الحالات الخاصة من الطلبة، خلال اختبارات نهاية العام الدراسي، وجاءت تلك الآليات لدعم حالات الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الموجودين خارج الدولة للعلاج، والطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للاختبار وفق الزمن المحدد، بالإضافة إلي عدم توفر أجهزة لدى بعض الطلبة أو ضعف الشبكة.

وتفصيلاً أوضح دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات لعام 2022 - 2023 في نسخته الرابعة، الصادر عن المؤسسة أخيراً، آلية التعامل مع الطلبة أصحاب الهمم، على أن يتم دراسة حالة الطالب وتحديد إن كانت الحالة تسمح بحضور الطالب بشكل واقعي لأداء الاختبار، وإن كانت حالة الطالب لا تسمح فسيتم تخصيص لجنة خاصة لاختبار الطالب عن بعد، مع ضرورة فتح الكاميرا وتحديد توقيت محدد للاختبار.

مهام

أما بالنسبة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للاختبار وفق الزمن المحدد، أوضح الدليل أنه يتم وضع خيار له للتقدم للاختبار التعويضي، بعد دراسة أحقية الطالب ونوع التحدي الذي واجهه، وبخصوص الحالة الأخيرة ممن يعانون من ضعف الشبكة أو عدم توفر أجهزة لدى الطلبة وفقاً للدليل يتم توفير أجهزة حاسوب لهم «إن وجدت» أو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدرسة مع وجود خيار offline لحل الاختبار، وفي حال تعذر تطبيق الحلول السابقة يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار.

وحددت المؤسسة 7 مهام في تلك الحالات لإدارة المدرسة، منها تشكيل فريق تقني لحل المشاكل التقنية ، وتشكيل فريق لحصر تلك المشكلات، ورفعها بشكل فوري للفريق التقني، وحصر بيانات الطلبة، الذين لم يؤدوا الاختبار مع توضيح وبيان السبب، وتشكيل فريق الأمن والسلامة ولجان الامتحانات، كما حددت 8 مهام للمعلمين، أبرزها تدريب الطلبة للدخول إلي الاختبار .

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