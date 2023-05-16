جامعة رأس الخيمة للطب تحتضن 1181 طالباً من 50 جنسية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور إسماعيل المطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أن الجامعة تضم أكثر من 1181 طالباً وطالبة ينتمون إلى 50 جنسية، حيث أصبحت من الجامعات المرموقة في الدولة وتوفر تعليماً طبياً متميزاً لدعم سوق العمل من الأطباء والممرضين على درجة عالية من الكفاءة والتميز عبر 2300 خريج في الطب والعلوم الصحية من نشأتها في سنة 2006 حتى اليوم.

وأشار إلى أن جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية من أولى الجامعات التي أطلقت برامج الماجستير مدة سنتين في التمريض منذ 2011، والماجستير في الصيدلة منذ 2012، كما تقدم كلية التمريض ماجستيراً في التمريض في مجالات مختلفة، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم طرائق مختلفة في التعلم قائمة على الفريق، وهي منهجية التعلم النشط التي تعزز المساءلة الفردية، والتعلم الجماعي وتطبيق المعرفة لحل المعضلات السريرية، إضافة لتعزيز مهارات العمل الجماعي والتعلم مدى الحياة.

فرصة

وقال إن يوم التمريض العالمي الذي يوافق 12 مايو من كل عام، فرصة للاحتفاء بكوكبة من خريجي الجامعات الإماراتية، وخاصة مهنة التمريض التي أصبحت من المهن البارزة في الدولة، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والتطوير المستمر للارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر التمريضية الذين قدموا نموذجاً إنسانياً ملهماً في أداء الواجب الوطني في الأوقات كافة، بكفاءة وقدرة عالية في الميدان الصحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز