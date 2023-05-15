«الشارقة للتعليم» تؤجل القرار عاماً.. مدرسة خاصة تلغي القسم الوزاري قبل موعده

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المستشار عبدالله المرزوقي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أمور يدرس أبناؤهم في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة تفيد بأن إدارة المدرسة قررت إلغاء القسم الوزاري من خلال تقديمها طلباً لتجميد رخصته للعام الدراسي المقبل، ولكن إدارة المدرسة استعجلت وأعلنت عن ذلك التجميد الخميس الماضي.

ترتيب أوضاع

ولفت خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، إلى أنه بناء على الإجراءات واللوائح إذا ما رغبت إحدى المدارس في إيقاف النشاط أو تجميده يجب أن يكون ذلك قبل عام من إخطار أولياء الأمور، حتى يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم، كما أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص وافقت على الطلب على أن يتم التطبيق والتجميد العام بعد الدراسي القادم.

وقال إنه بعد أن وصلت الشكاوى إلى أولياء الأمور تم التواصل والاجتماع صباح أمس مع إدارة المدرسة، وتم إعلام الإدارة بأنه يبقى الحال كما هو عليه أي استمرارية الدراسة للعام 2023 – 2024، وتم إعلامها بضرورة التواصل مع أولياء الأمور وإخطارهم بأن الدراسة ستستمر العام المقبل.

تعميم

وكان أولياء أمور أوضحوا أن المدرسة الخاصة التي يدرس أبناؤهم فيها أغلقت القسم الوزاري، حيث تحصل بعضهم على تعميم عبر الوسائط موجه لأولياء الأمور في رسالة موقعة بتاريخ العاشر من مايو الجاري بأنه تقرر رسمياً إغلاق القسم الوزاري، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص من الصفوف الأول حتى الثاني عشر بدءاَ من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف التسجيل وإعادة التسجيل للطلبة، علماً بأن إدارة المدرسة لم تعمم رسمياً القرار على أولياء الأمور.

وبحسب التعميم الذي تحصل عليه الطلبة وأولياء الأمور من الوسائط طالبت إدارة المدرسة في الرسالة التي تحصل عليها أولياء الأمور والطلبة في حال أنهم سجلوا أو أعادوا تسجيل أبنائهم في القسم الوزاري للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024 مراجعة قسم التسجيل ليتم إعادة المبالغ المدفوعة، علماً أن الإدارة ستتعاون مع أولياء الأمور وتقديم كافة التسهيلات حتى تتم عملية نقل الطلبة من خلال تجهيز أوراقهم إلى المدارس الأخرى التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها.

ويقول جوني باصيل ولي أمر طالبتين تدرسان في الصف الحادي عشر بالمدرسة إنه فوجئ بقرار المدرسة بإلغاء القسم الوزاري، مبيناً أن إغلاق القسم الوزاري سيؤثر على نفسية الطلبة – خصوصاً – أنهم سينتقلون إلى مدرسة أخرى بعد أن ظلوا فيها منذ المرحلة الإعدادية، كما أن كافة المدارس المميزة مكتملة العدد، مشيداً بقرار الهيئة بإلزام المدرسة بتطبيق الإلغاء العام الدراسي بعد المقبل.

وأشار محمد صالح ولي أمر طالب يدرس في الصف الحادي عشر أن قرار إغلاق القسم الوزاري قد أربك كافة الأسر التي يدرس أبناؤها بتلك المدرسة، مبيناً أن إدارة المدرسة تواصلت معه من قبل بضرورة إعادة تسجيل ابنه حتى لا تضيع عليه الفرصة، حتى وصل الأمر إلى الهيئة التي تابعت الموضوع ووضعت الحل المناسب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز