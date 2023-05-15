نهيان بن مبارك يكرّم خريجي دفعة الاستدامة في جامعة دبي

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، 255 خريجاً وخريجة من جامعة دبي، الدفعة العشرين، دفعة الاستدامة، لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح أوبرا دبي.

حضر الحفل معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد على راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، الخريجين والخريجات، على ما بذلوه من جهد وعلى نجاحهم، والحصول على درجاتهم العلمية، باعتبارهم يحملون اسم جامعة دبي، وأكد أنهم قادرون على رفع رايتها في المجتمع، ويؤكدون مكانتها، في منظومة التعليم العالي، في الدولة والمنطقة.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة، ونصح الخريجين والخريجات بأن يكونوا دائماً خير ممثلين لجامعتهم، التي تحمل اسم دبي، وأن يكونوا باستمرار، مثالاً للإخلاص في العمل، والالتزام بالواجب، والإتقان في الأداء.

تطوير

وأشار ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، إلى أن الجامعة ساهمت منذ نشأتها في تخريج أكثر من 3150 خريجاً وخريجة، يمثل المواطنين منهم 60 في المئة، ويشغلون العديد من الوظائف القيادية والتنفيذية بكفاءة تامة، ويسهمون في مسيرة البناء والتطوير في دولة الإمارات، وفي دولهم المختلفة. ولفت إلى أن العام الجامعي الجديد، سيشهد في سبتمبر المقبل طرح ستة برامج جديدة، تمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة.

وعبّر الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، عن فخر الجامعة بطلبتها وخريجيها، الذين ساهموا في رفع سمعتها ومكانتها محلياً وعالمياً، وأكد أنه مما يبشر بالخير، أن يتزامن تخريج هذه الدفعة مع احتفال الدولة بعام الاستدامة، واستعدادها لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ في نوفمبر من هذا العام.

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