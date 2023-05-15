جامعة الفجيرة تطرح برامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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تعتزم جامعة الفجيرة إطلاق برامج دراسية جديدة بدرجة البكالوريوس في تخصص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات، وذلك لأهمية تلك التخصصات، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات حول الريادة العالمية، كما تعمل حالياً على التجهيز لإعادة فتح برنامج ماجستير إدارة الأعمال، إلى جانب العمل للحصول على اعتماد برنامج الماجستير في الإعلام بعنوان استراتيجية الاتصال والعلاقات العامة.

مقارنة

واستقطبت الجامعة 630 طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023 بزيادة 52 % في أعداد الطلبة المسجلين لديها منذ عامين، الأمر الذي يعكس مدى الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية.

وأطلقت الجامعة بكالوريوس علوم التمريض، لتتبنى أحدث التقنيات لدعم برنامج التمريض كإحدى المهن الاستراتيجية والرئيسة في نظم الرعاية الصحية في الدولة، مؤكداً أن البرنامج لقي إقبالاً لافتاً من الطلبة، ليسجل التخصص انضمام 210 من الطلبة معظمهم من أوائل الثانوية العامة، وأنشأت مركز محاكاة في قسم التمريض عالي الدقة ومبتكراً على أحدث طراز، باستثمار 10 ملايين درهم بهدف تخريج طلبة تمريض ذوي مهارات عالية.

وأكد الدكتور غسان القيمري مدير جامعة الفجيرة، أن خطة الجامعة الاستراتيجية تهدف إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات التعليم في كل التخصصات، الأمر الذي يساهم في زيادة أعداد الطلبة في الجامعة سنوياً.

اتفاقيات

وحول اتفاقيات جامعة الفجيرة أكد القيمري الحرص على توطيد علاقة الجامعة مع مختلف المؤسسات والجامعات داخل دولة الإمارات وخارجها، بهدف تبادل الخبرات التعليمية والبحثية معهم، ومن أجل تطوير مهارات الطلبة واطلاعهم على أحدث العلوم في مختلف التخصصات، وذلك من خلال اتفاقيات مهنية وميدانية تهدف إلى تبادل الطلاب مع الجامعات المتفق معها وعقد ورش عمل.

وذكر أن أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخراً، اتفاقية مع جامعة Xavier الأمريكية المتخصصة في العلوم الصحية والتي تعتبر من أقدم وأعرق الجامعات، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في البحث العلمي وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس وطلاب التمريض للدراسة والتدريب، وقد تم أيضاً توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة نيوفيرستي التعليمية الألمانية بهدف تعزيز التعليم الأكاديمي وتقديم برامج التدريب المهني بين الطرفين، الأمر الذي ساهم مؤخراً في زيارة وفد من أعضاء هيئة تدريس كلية الإعلام بمرافقة 20 طالباً وطالبة إلى مؤسسات تعنى بالمجال الإعلامي في ألمانيا للتعرف عن قرب وعلى أرض الواقع بهذا المجال المهم.

وأشار إلى استقبال زيارات مهمة خلال الشهر الماضي لعمداء من مختلف الجامعات الطبية من دولة كازاخستان وجمهورية روسيا الاتحادية، الأمر الذي يعكس حرص الجامعة على توطيد العلاقات مع شركاء متخصصين في مختلف المجالات يساهمون في دعم عملية التعليم في الجامعة، وفي سبيل تأهيل خريجين أكفاء قادرين على الانخراط في سوق العمل فور تخرجهم. وتبعاً لتلك الزيارات المثمرة تم بالفعل حتى الآن توقيع اتفاقيتي تعاون مع جامعتين من كازاخستان وهما Pavlodar Medical Higher College و Avicenna Medical College.

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