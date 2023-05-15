7 مبادرات مجانية في مدارس المنهاج البريطاني والأمريكي بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفذت مدارس خاصة في دبي تدرس المنهاج البريطاني والأمريكي، سبع مبادرات نوعية استعداداً لامتحانات المستوى المتقدم الأمريكي AP، أو اختبارات المنهاج البريطاني GCSE أو A level، التي يقدمها الطلبة خلال مايو الجاري أو مقرر تقديمها نوفمبر أو فبراير المقبلين، متمثلة في فتح فصول تقوية لمواد العلوم والإنجليزية والرياضيات بعد نهاية الدوام المدرسي، وتعريف الطلبة بالمنصات الرقمية التي تساعد الطلبة في التدريب على الاختبارات وتقدم أوراق عمل تساعد الطالب على اجتياز الامتحان النهائي بجدارة، وتدريبهم على الاختبارات التجريبية، بالإضافة إلى تخصيص حصص إضافية لتعزيز تعلم الطلاب، وتقديم ورش عمل لأولياء الأمور وإشراكهم في كيفية تقديم الدعم اللازم لأبنائهم أثناء فترة الاختبارات، وجاءت هذه المبادرات إيماناً منهم بأهمية تقديم دعم للطلبة، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور، حيث تقدمها المدارس مجاناً.

وتعتبر هذه الاختبارات جزءاً من معادلة الشهادة الثانوية بموجب القانون، وتمنح الطلبة الفرصة لتجربة العمل على المستوى الجامعي، واكتساب المعرفة العميقة بالموضوعات، بالإضافة إلى زيادة الشغف بالمادة، وتوفر للطلبة ميزة تنافسية للحصول على القبول في الجامعات في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يؤدي النجاح في اختبار مواد المستوى المتقدم (AP) إلى اعتماد رصيده في الجامعة.

جلسات تدريب

وقالت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة «جيمس» الخليج الدولية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة «جيمس» للتعليم: «نحرص على تعزيز عملية التعليم والتعلم من خلال إعداد الطلبة للامتحانات ليكونوا على أتم استعداد لها، وذلك من خلال الدعم الذي يوفره المعلمون والكادر التدريسي وسياسة الباب المفتوح التي نعتمدها، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات المطلوبة مثل إدارة الوقت وقراءة الأسئلة بوضوح ومحاولة فهمها بشكل صحيح».

وأضافت أن مدرستها توفر عدداً من جلسات التدريب تهدف إلى تقليل التوتر قبل الخضوع للاختبارات، إلى جانب فترات الراحة للتأكد من أن الطلبة يمتلكون متسعاً من الوقت لمراجعة المواد المطلوبة. كما يتاح للطلاب الوصول إلى صفوف إضافية خلال عطلات الربيع والشتاء، وفرص للتدريب على الاختبارات والحصول على أقصى استفادة من الموارد.

اختبار AP

من جانبها، أوضحت أمل داود منسقة اختبارات محلية وخارجية في مدرسة المعارف الخاصة، أن امتحانات برنامج المستوى المتقدم (AP) برنامج أمريكي صممته المؤسسة التعليمية الأمريكية «College Board»، وتم الاعتراف به من قبل الكليات والجامعات الأمريكية، يقدم المناهج حسب المستوى، في مواد مختلفة لطلبة المرحلة الثانوية، ويتم تقييم الطلبة الذين يدرسون منهج المستوى المتقدم (AP) مرة في السنة، في شهر مايو، ويمكن أن يؤدي النجاح في اختبار مواد المستوى المتقدم (AP) إلى اعتماد رصيده في الجامعة، ويتم تشجيع الطلبة على أخذ أكثر من مادة قي المستوى المتقدم (AP) على مدار فترة دراستهم.

تأهيل معلمين

وقالت أمل داود: إنّ إدارة المدرسة حرصت على تأهيل عدد كبير من المعلمين وتدريبهم ليكونوا معلمين مرخصين ومعتمدين من قبل المؤسسة التعليمية الأمريكية «College Board»، كونها تقدم أهم اختبارات معترف بها عالمياً، كما حصلت المدرسة على اعتماد بكونها مركزاً معتمداً لإقامة امتحانات الـ SAT وAP التي تحدد قبول الطلبة في الجامعات.

وأوضحت أنه تم تسجيل 99 طالباً وطالبة بمدرستها في نظام امتحانات الـ AP لهذا العام الدراسي، ولتمكين الطلاب من اجتياز الامتحانات الـ AP بنجاح، مشيرة إلى وضع المدرسة جداول مكثفة لكل المواد الخاصة بامتحانات الـ AP، كما وفرت الكتب المخصصة للامتحانات السابقة لتدريب الطلاب على أسلوب الأسئلة وكيفية الإجابة عنها. وقام بعض المعلمين بعمل دروس تقوية بعد الدوام المدرسي لمتابعة الطلاب والتركيز على نقاط الضعف لديهم في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، كما وفرت المدرسة عدداً من المنصات التعليمية كمنصة AP CLASSROOM ومنصة الـ ALKHANACDEMY لتوفير كافة المصادر الضرورية، والتي تقوم بمساعدة الطلاب لاجتياز الامتحانات بنجاح، لافتة إلى أنه من خلال تقديم المدرسة لهذه الاختبارات يتمكن الطلاب من التقديم لأكبر عدد من الجامعات على مستوى الدولة والجامعات الخارجية.

التزام بالمعايير

وقال كفاية خان مدير مدرسة السلام كميونتي: «تحرص مدرستنا على تقديم الدعم الكامل للطلاب لضمان استعدادهم للاختبارات النهائية، كما تراعي أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد الاختبارات التجريبية، وأيضاً الالتزام بالمعايير التي حددتها وزارة التربية والتعليم في إعداد الاختبارات بالنسبة لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية».

وأكد خان حرص المدرسة على دعم الطلبة من خلال تغطية الحصص الدراسية للمادة العلمية بالكامل، وقيام المعلمين بالتدريب المستمر على تقنيات الامتحانات الدولية، وتم تخصيص حصص إضافية لتعزيز تعلم الطلاب بعد اليوم الدراسي، والحرص على التدريب المستمر من خلال الاختبارات التجريبية مع تقديم التغذية الراجعة من المعلمين لكل طالب باستمرار وتوضيح وتحديد الخطوة القادمة للطالب اللازمة للتطور المطلوب.

وتابع: إنه تم تخصيص وقت محدد قبل أداء الاختبارات مباشرة للمراجعة حتى يكون الطالب على أتم استعداد، وقد تم إعداد جدول لهذا الصدد ومشاركته مع الطلاب، وقامت المدرسة بتقديم دروس توعية للطلاب للاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية وعن كيفية إدارة الوقت ما بين النوم والدراسة والاهتمام بالتغذية الصحية، وذلك لضمان الحفاظ على صحة الطلاب ولتحقيق أعلى أداء وكفاءة للطلاب أثناء الاختبارات.

وأضاف أنه تم تقديم ورش عمل لأولياء الأمور وإشراكهم في كيفية تقديم الدعم اللازم لأبنائهم أثناء فترة الاختبارات، وتم تقديم ورش عمل بقيادة فريق من الطلاب لزملائهم عن تقنية الاختبارات وكيفية الاستعداد لها.

ساعات إضافية

وفي السياق ذاته، قالت دانييلا أشيتينو، مديرة المدرسة الثانوية، مدرسة جيمس متروبول - موتور سيتي: «تمتد عملية تدريس الطلبة لمناهج المجلس البريطاني (GCSE) و(A- Level) على مدار عامين دراسيين، خلال هذين العامين يتم تتبع أداء الطلبة بصورة دورية منتظمة من خلال اختبارات نصف فصلية، بالإضافة إلى اختبارين تجريبيين في السنة الحادية عشرة والسنة الثالثة عشرة يتم عقدها خلال نوفمبر وفبراير، حيث يتم فيهما تطبيق المعايير المتبعة في الاختبارات الخارجية المقدمة للطلبة في نهاية العام.

وأوضحت أشيتينو أنه يتم تحليل البيانات التي تم جمعها من التقييمات المتنوعة لتحديد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، حيث يتم تخصيص ساعات إضافية محددة، تكون فيها البيئة التعليمية مركزة تستهدف تقديم الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم الفردية، وغالباً ما تكون هذه الحصص الإضافية في استراحة الغداء، أو في نهاية اليوم الدراسي، مع تخصيص ساعات محددة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المعلمين، ورؤساء الأقسام وإدارة المدرسة لمتابعة تطور أداء هؤلاء الطلبة ولتقييم مدى فاعلية برامج الدعم الإضافي المقدمة لهم، كما يتم تشجيع الطلبة الذين سيخضعون للاختبارات الخاصة بالمنهاج البريطاني (GCSE) و (A-Level) على إتمام الاختبارات التجريبية، وكما يتم تزويدهم بدليل دراسة إرشادي خاص بالمادة التي يعتمدون تقديمها متضمنة مجموعة من الإرشادات الخاصة بالإعداد للامتحان النهائي، كما تتضمن كافة التقنيات المستخدمة في الامتحان.

وتابعت: إنه خلال العام الدراسي الحالي سيتقدم 175 طالباً من السنة الحادية عشرة إلى اختبارات المجلس البريطاني (GCSE)، كما سيتقدم 105 طلاب من السنة الثالثة عشرة لاختبارات A- Level وذلك في الدورة الصيفية للعام الدراسي 2023 - 2024، وفي الدورة الصيفية لاختبارات المجلس البريطاني (GCSE) سيتم تقديم 73 ورقة اختبارية موزعة على 23 مادة دراسية، أما بالنسبة لاختبارات المنهاج AS/‏‏A-Level فسيتم تقديم 70 ورقة اختبارية موزعة على 20 مادة دراسية.

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