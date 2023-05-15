3 مسؤوليات لأخصائي الامتثال المدرسي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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حدد الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية في دولة الإمارات ثلاث مسؤوليات لأخصائي الامتثال المدرسي، الذي يعد العضو المسؤول عن التحقق من امتثال المدرسة للمجالات والبنود المعتمدة، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال تنفيذ الزيارات وإعداد تقارير الامتثال ورفعها وفقاً لآلية معتمدة.

وأوضح الإطار الوطني الذي يعمل على ضمان امتثال كافة المدارس الحكومية في الدولة للقوانين واللوائح والسياسات والنظم وقواعد العمل والممارسات المعتمدة في نسخته الثانية، التي صدرت مؤخراً أن دور أخصائي الامتثال يتطلب التركيز على تنفيذ زيارات ميدانية وافتراضية للمدارس، طبقاً لخطة وآليات وأدوات نظم الامتثال المدرسي المعتمدة، وكذلك إعداد تقارير عن نتائج زيارات الامتثال وفقاً للآليات والضوابط المعتمدة، إضافة إلى حصر وتحديد البيانات والإحصاءات الخاصة بالمدرسة التي يتم زيارتها على النظام الإلكتروني.

مهام

وذكر الإطار أربع مهام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث يتعين عليها الالتزام بتوفير اللوائح والسياسات والنظم المعمول بها في المدارس الحكومية قبل بداية العام الدارسي، وتوفير قائمة بأسماء المدارس وبياناتها، وتخصيص منسق إداري لتحقيق التواصل الدائم بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة، إضافة إلى أي التزامات أخرى وفق متطلبات التنسيق والتعاون بين الطرفين.

فيما تقوم المدرسة بتوفير أعلى مستويات التعاون والمهنية أثناء تنفيذ زيارات الامتثال للمدرسة، والتعامل بلباقة مع أخصائي الامتثال المدرسي، واستيفاء الامتثال الذاتي في النظام الإلكتروني، والالتزام بتطبيق كافة اللوائح والسياسات والنظم الصادرة عن الوزارة والمؤسسة، واستقبال أخصائيي الامتثال وتوفير مكان العمل الملائم لهم لعقد اجتماعاتهم وتنفيذ أعمالهم، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يتم طلبها من أخصائي الامتثال ضمن الأطر الزمنية المحددة، والالتزام بإغلاق جميع الملاحظات والمخالفات المرصودة ضمن تقرير الامتثال للمدرسة عبر النظام الإلكتروني للامتثال مدعمة بالأدلة والوثائق والإجراءات التي تم اتخاذها في المدرسة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

زيارة

وشدد الإطار على الالتزام بعشرة ضوابط لزيارات الامتثال للمدارس الحكومية، منها تنفيذ زيارة الامتثال العامة وذات هدف من قبل الوزارة، وعدم الإفصاح عن موعد تنفيذ زيارات الامتثال، ويحظر على أخصائي الامتثال التواصل مع أي من ممثلي المدرسة قبل تنفيذ زيارة الامتثال أو بعد الانتهاء منها، وتكون زيارات الامتثال العامة لمدة يومين دراسيين بحد أقصى على أن تبدأ من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته، ويلتزم أعضاء فريق الالتزام بوضع بطاقة الموظف الخاصة بهم خلال مدة الزيارة كاملة.

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