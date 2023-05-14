156 طالباً إماراتياً بقسم التمريض في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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قال الدكتور محمد علم الدين، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة لـ«البيان»: إن عدد الطلبة الدارسين حالياً في قسم التمريض بالكلية يبلغ 545 طالباً وطالبة، منهم 156 طالباً وطالبة إماراتيين، كما أن عدد الخريجين من القسم منذ إنشائه حتى الآن بلغ 779 طالباً وطالبة، منهم قرابة 250 طالباً وطالبة مواطنين، لافتاً إلى أن تخصص التمريض يوفر العديد من فرص العمل للخريجين، فبعد التخرج يحق للمتخرج العمل مباشرة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وفي مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، والعمل في الهيئات والمنظمات المختلفة، مثل مراكز الأمومة والطفولة، ومراكز تنظيم الأسرة، ومراكز التدريب والتثقيف الصحي، والمدارس إضافة إلى العمل في الجامعات (مدرب سريري أو مشرف تمريض أو مشرف مختبر)، كما يمكن للخريج أن يصبح ممرض جراحة وممرض نسائية وتوليد وممرض أمومة وطفولة وممرضاً في العناية الحثيثة، كما تقدم الجامعة خصومات لطلبة التمريض بـ50 %، كما أن هناك منحاً من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للطلبة الإماراتيين.

وأشار محمد علم الدين إلى أن قسم التمريض، الذي أنشئ في العام 1999 من خلال التعاون مع جامعة McMaster الكندية، تبوأ مكانة مرموقة معترفاً بها على المستوى الوطني للتميز في تعليم التمريض، ما جعل درجة بكالوريوس العلوم في برنامج التمريض ذات تنافسية محلية وعالمية، حيث تم تدشين أول برنامج ماجستير في تمريض الرعاية الحرجة للبالغين سبتمبر 2020 لتلبية الطلب المتزايد من المتخصصين في التمريض بالسوق المحلية والإقليمية.

امتيازات

وأضاف الدكتور علم الدين أن جامعة الشارقة تقدم العديد من الامتيازات لتشجيع الطلبة على الانضمام للبرنامج من خلال إعطاء خصومات تصل إلى 50 % للمواطنين والمقيمين، كما تقدم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منحاً دراسية لطلبة الثانوية العامة من المواطنين من الجنسين، كما أن هناك التزاماً من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتغطية جميع الرسوم الدراسية شاملة الكتب الدراسية، إضافة إلى صرف مكافأة مالية قيمتها 25000 درهم عقب نهاية كل فصل دراسي عدا الفصل الدراسي الصيفي، للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي 3.00 وما فوق، إضافة إلى تعيين الخريج بمجرد حصوله على المؤهل العلمي المتفق عليه حسب القواعد والشروط المتفق عليها، كما تمنح جامعة الشارقة منحاً وخصومات إضافية للطلبة المتميزين أكاديمياً وحسب أنظمة وقواعد معينة للجامعة.

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