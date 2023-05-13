3 طلاب يبتكرون روبوتاً لـ«الظروف القاسية»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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فاز فريق مكون من 3 طلاب من جامعة «هيريوت وات دبي» بالمركز الثاني في مسابقة الروبوتات التي طرحتها شركة الإمارات للألومنيوم حيث ابتكروا روبوتاً متحركاً يعمل في ظروف قاسية، يقيس سمك الطبقة العليا للأنود في مصنع الألومنيوم بنجاح.

وقال الفريق الفائز لـ«البيان» وهم: مريم بشارة، وادوايث ساجيكومار، ونويل بينوي فارغيز الذين يدرسون في السنة الرابعة تخصص هندسة ميكانيكية إنهم صمموا الروبوت للعمل في ظروف تشغيل قاسية مثل درجات حرارة مرتفعة ورطوبة ومجال مغناطيسي عاليين.

وأضافوا إنهم صمموا الروبوت خلال مدة قدرها 5 أشهر ومن ثم قاموا باختباره في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حيث أثبت قدرته على قياس سمك الطبقة العليا من «الأنود» بدقة، وبناءً عليه، حصل الفريق على جائزة نقدية قدرها 20000 درهم.

وثمن الطلبة الفائزون دور الجامعة التي وفرت لهم كافة السبل للتواصل السلس مع رواد الصناعة وتشجيعهم على الاشتراك في الفعاليات والمسابقات وتحفيزهم بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم، مما ساعدهم على فهم أعمق لدراستهم وتطوير مهاراتهم .

وأوضح كل من د.فادي غيث رئيس كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية ود. سوري براشانت أستاذ مشارك بجامعة «هيريوت وات دبي» اللذان أشرفا على المشروع، أنه تم اختيار المشروع المقدم من فريق الجامعة وإدراجه في قائمة التصفيات الأولية أكتوبر الماضي من قبل لجنة التحكيم الفنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وحصل الفريق على منحة قدرها 50000 درهم إماراتي لتصميم وبناء الروبوت.

وأكد د.غيث أن الجامعة حرصت على تزويدنا بالمهارات التقنية ومهارات حل المشكلات وروح العمل الجماعي، مثمناً دور القطاع الخاص في الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لاسيما شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

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