«المعرفة» تحدث بطاقات رسوم المدارس الخاصة في دبي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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أدخلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحديثات على بطاقة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024، والتي تتضمن معلومات حول جميع الرسوم المتوقع من أولياء الأمور سدادها العام الدراسي المقبل، وتعد وثيقة من صفحة واحدة تتضمن جميع الرسوم المدرسية الإلزامية والاختيارية.

وتوفر بطاقة الرسوم المدرسية المحدثة تفصيل الخدمات المرتبطة بالمنهاج التعليمي في بطاقة الرسوم المدرسية لتكون ضمن الرسوم الدراسية المعتمدة من الهيئة بما يضمن استمرارية حصول الطالب على الخدمات المرتبطة بالمنهاج التعليمي أثناء العام الدراسي، وإمكانية الاطلاع على المعلومات التفصيلية للرسوم الإلزامية بالإضافة إلى الرسوم الاختيارية.

فضلاً عن الخصومات والمنح الدراسية التي تقدمها المدرسة والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، وخاطبت الهيئة الميدان التربوي بتحديث عقد ولي الأمر والمدرسة بحيث تقوم كل مدرسة باستقبال التغذية الراجعة من أولياء الأمور حول بنود العقد قبل موعد أقصاه 15 مايو الجاري.

ويعد عقد ولي الأمر والمدرسة الوثيقة القانونية التي تحدد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مختلف الجوانب الإدارية والتعليمية في المدرسة، كما تشكل بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً حول بنود جميع الرسوم المدرسية كما ترسخ لمبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي بدبي.

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