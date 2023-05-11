3 طالبات إماراتيات يبتكرن منزلاً ذكياً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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ابتكرت 3 طالبات إماراتيات من كلية الهندسة بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، ضمن مشروعهن للتخرج، منزلاً ذكياً ومستداماً، يلبي شروط الحفاظ على البيئة.

ويعتبر خطوة نوعية في الهندسة المعمارية وعلوم الاستدامة، ويسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من بصمتها الكربونية لتصبح رائدة في المنطقة، ويتماشى أيضاً مع خطة دبي لتصبح مدينة ذكية ومستدامة، دعماً لجهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الطالبات هند النقي في قسم الهندسة الكهربائية، وهيا عبد الثابت وجنان عبد الثابت في قسم الهندسة الصناعية، أن المنزل تم تصميمه ليوظف أحدث التقنيات الذكية، خاصة أنه يتيح توفيراً بنسبة تقارب نحو 85 % في الطاقة مقارنة بالبيوت التقليدية.

حيث يعتمد على استخدام الألواح الشمسية كمصدر متجدد لتوليد الطاقة اللازمة للمنزل. وأشرن إلى أنهن أجرين بحثاً متكاملاً قبل تنفيذ المشروع، حول المتطلبات التي تحتاجها مثل هذا النوع من المنازل، بغرض إنجاح المشروع.

دعم

وأشادت الطالبات بالدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه لهن الجامعة وتزويدهن بالمهارات البحثية والتقنية والمهارات الناعمة مثل التفكير النقدي وإيصالهن بقطاع الصناعة الذي يوفر لهن فرصة للاطلاع على تحديات القطاع وسوق العمل بشكل عام.

كما تقدمن بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقديمها الدعم المادي لتنفيذ وإنجاح المشروع الذي هدف إلى تصميم وبناء منزل ذكي ومستدام يعمل على تحسين استخدام الطاقة وتقليل النفايات، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما اعتمدت الطالبات نظاماً ذكياً لتشغيل الإضاءة ومراوح التبريد والستائر في المنزل الذكي.

وتعليقاً على المشروع أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة، والمشرف على المشروع، أن المنزل المستدام يعد إسهاماً علمياً يدعم الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية الإمارات الهادفة لوقف الاعتماد على الطاقة المنتجة من مصادر أحفورية بحلول العام 2050، خاصة أن المنازل في الإمارات تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، يصل إلى أكثر من 70 % منها في بند التبريد فقط.

وأوضح أن الجامعة تحرص باستمرار على توجيه طلبتها لتنفيذ مشاريع تتماشى مع عام الاستدامة، والتحضير للمؤتمر الدولي cop28 الذي ستستضيفه الدولة في نوفمبر من العام الجاري، مؤكداً أن دولة الإمارات تبذل جهوداً واعية نحو الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.

استدامة

وأوضح الدكتور الزرعوني أنه من الناحية العقارية ينطبق مفهوم الاستدامة في المقام الأول على مراحل البناء والتنفيذ.

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