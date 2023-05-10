«المعرفة» تحدث بطاقات رسوم المدارس الخاصة في دبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أدخلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحديثات على بطاقة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي المقبل 2023-2024، والتي تتضمن معلومات حول جميع الرسوم المتوقع من أولياء الأمور سدادها العام الدراسي المقبل، وتعد وثيقة من صفحة واحدة تتضمن جميع الرسوم المدرسية الإلزامية والاختيارية.

وتوفر بطاقة الرسوم المدرسية المحدثة تفصيل الخدمات المرتبطة بالمنهاج التعليمي في بطاقة الرسوم المدرسية لتكون ضمن الرسوم الدراسية المعتمدة من الهيئة بما يضمن استمرارية حصول الطالب على الخدمات المرتبطة بالمنهاج التعليمي أثناء العام الدراسي، وإمكانية الاطلاع على المعلومات التفصيلية للرسوم الإلزامية بالإضافة إلى الرسوم الاختيارية فضلاً عن الخصومات والمنح الدراسية التي تقدمها المدرسة والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، وخاطبت الهيئة الميدان التربوي بتحديث عقد ولي الأمر والمدرسة بحيث تقوم كل مدرسة باستقبال التغذية الراجعة من أولياء الأمور حول بنود العقد قبل موعد أقصاه 15 مايو الجاري.

ويعد عقد ولي الأمر والمدرسة الوثيقة القانونية التي تحدد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مختلف الجوانب الإدارية والتعليمية في المدرسة، كما تشكل بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً حول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم كما ترسخ لمبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي بدبي.

وحول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم، يتم مراجعة البطاقة والتأكد من صحة بياناتها من قبل الفريق المختص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لتكون متاحة كوثيقة من صفحة واحدة تحمل رمز البيانات QR عبر الموقع الإلكتروني لكل مدرسة خاصة في دبي، بالإضافة إلى توفيرها لولي الأمر في خدمة البحث عن المدارس في الموقع الالكتروني للهيئة.

وسيتمكن أولياء أمور الطلبة في جميع المدارس الخاصة بدبي من الاطلاع على تفاصيل بنود الرسوم المدرسية الإلزامية، بالإضافة إلى البنود التي تشمل رسوماً اختيارية، فضلاً عن الخصومات والمنح الدراسية التي تقدمها المدرسة والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، من خلال الرابط: www.khda.gov.ae.

وأوضحت الهيئة الفرق بين الرسوم الإلزامية والرسوم الاختيارية، بأن الرسوم الإلزامية هي رسوم تتولى الهيئة تنظيمها والموافقة عليها، وأما الرسوم الاختيارية فهي عادة للخدمات التي لا تعد جزءاً من عملية تقديم المنهاج التعليمي، وتوفرها المدرسة أو جهة أخرى، وتخضع هذه الخدمات لبنود وأحكام العقود الأخرى بين المدرسة وولي الأمر.

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