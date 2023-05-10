فحص عيون 27000 طالب وطالبة في مدارس دبي

المصدر: البيان

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أنهت إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مركز الجابر للنظارات الشركة الإماراتية الرائدة في مجال البصريات، حملة فحص الرؤية في مدارس دبي، والتي استفاد منها أكثر من 26 ألفاً و700 طالب وطالبة.

وكانت الحملة قد بدأت مطلع أكتوبر الماضي وامتدت حتى نهاية مارس المنصرم، مستهدفة تنمية وعي المجتمع المدرسي بأهمية المحافظة على صحة العيون، وضرورة الفحص الدوري للاطمئنان على مستوى حدة البصر، وسلامة الرؤية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: تماشياً مع التزام الهيئة بتنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على صحة الأطفال وسلامتهم وتعزيز نموهم، نقوم بشكل منتظم ومتواصل بحملات توعية صحية موسعة في المدارس، لتثقيف الطلبة وإكسابهم المفاهيم الصحيحة عن الأمراض، وطرق الوقاية من المشكلات الصحية التي قد تعترضهم، ومنها مشكلات العيون، وغيرها.

وأعرب البلوشي عن تقديره لمركز الجابر للنظارات لدعمه لهذه الحملة الصحية المدرسية، وكذلك كل الأطراف المعنية في دبي، التي تساند مثل هذه المبادرات الصحية المهمة.

وأضافت سناء ناصر، القائم بأعمال الصحة بقطاع الصحة المدرسية في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: على عكس البالغين، قد لا يدرك الأطفال أنهم يعانون من مشكلة في الرؤية، لذا فإن اختبارات العيون المنتظمة من وقت بدء الأطفال في الحياة المدرسية مهمة لضمان عدم حدوث هذه المشكلة، لافتة إلى أن الفحوصات المنتظمة مهمة لاكتشاف أي تغييرات في العين، قد تتطلب التدخل والعلاج المبكر، ومن ثم تفادي أية نتائج سلبية محتملة قد تؤثر في مستوى الإبصار عند الأطفال.

خدمات استثنائية

وقال المدير التنفيذي لمركز الجابر للنظارات، أحمد عبد الله جابر بالشالات: طموحنا يتجاوز تقديم خدمات استثنائية بمستوى عالمي، ولذلك نسعى دوماً للمساهمة بشكل إيجابي في خدمة المجتمع من خلال حملات متنوعة تهدف إلى التوعية بمتطلبات صحة النظر.

وأوضح: تعد القراءة والكتابة واستخدام الحاسوب من المهام اليومية المجهدة للبصر في حياة الطلاب اليومية من سن صغيرة، الأمر الذي قد يترتب عليه مشاكل في الرؤية مثل قصر النظر أو الانحراف. وتلعب الحملة دوراً محورياً في مساعدة الآباء ومسؤولي التعليم على المتابعة الدقيقة لصحة نظر الأطفال للتغلب على أية مشكلات قد تعترضهم بشكل مبكر وسريع.

وأكد أن خدمة فحص النظر متوفرة وبشكل مجاني للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق في جميع فروع مركز الجابر للنظارات، منوهاً بضرورة أن يكون الطالب أو الطالبة برفقة ولي أمره عند الفحص.

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