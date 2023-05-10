إغلاق باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 12 مايو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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يغلق باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم والطلبة المقيمين 12 مايو الجاري، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية خلال الفترة ذاتها، بحسب المقرر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يتم الاعتماد النهائي مع نهاية العام الدراسي الجاري وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم في كافة المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال ولغاية الصف الثاني عشر، أما المقيمين يستهدف طلبة الصفوف من 2 حتى 12 للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

إجراءات التسجيل

حدد دليل ولي الأمر الصادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي مؤخراً، إجراءات التسجيل على أن يتم تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لخدمة طلب تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، www.ese.gov.ae. ويطلب من ولي الأمر تعبئة استمارة التسجيل وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة حسب كل فئة. ويتم تحويل الطلب للفريق المعني بحسب الفئات لاعتمادها وفقا للمرحلة الأولى خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام عمل. وذلك لحجز المقعد. ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية بالموافقة أو الرفض من قبل النظام الالكتروني. ومع بداية العام الدراسي يقوم ولي الأمر باستكمال المستندات مثل الشهادات الدراسية والمستندات المطلوبة.

وبحسب الآلية المتبعة في دفع الرسوم المدرسية التي تبلغ 6 آلاف درهم، تكون مستحقة الدفع قبل بداية العام الدراسي كقسط واحد، أو تقسط إما على دفعتين أو ثلاث دفعات وتدفع مقدما قبل بداية كل فصل دراسي.

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