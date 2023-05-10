جامعة زايد تشيد بالجهات الداعمة لـ 422 طالباً وطالبة

المصدر: دبي- البيان

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استضافت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، الشركاء من الجهات والمؤسسات المانحة التي ساهمت في دعم طلبة جامعة زايد للعام الدراسي 2022-2023، خلال حفل تكريمهم والذي أقيم بحرم جامعة زايد بإمارة دبي مؤخراً، وبحضور عدد من المسؤولين الأكاديميين والإداريين.

ورحبت معاليها في بداية الحفل بالضيوف والحضور، وعبرت باسمها واسم أسرة الجامعة عن مدى شكرها وامتنانها للمساهمات الإنسانية التي أبدوها في دعم 346 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود عن طريق تخصيص رواتب شهرية لتغطية تكاليف المواصلات والغذاء والاحتياجات الأخرى ودعم 76 طالباً وطالبة بأجهزة الحاسوب الآلي للاستخدامات الأكاديمية بإجمالي 422 طالباً وطالبة خلال مسيرتهم الأكاديمية في الجامعة.

وعبرت في كلمة ألقتها في بداية الحفل عن جزيل الشكر والعرفان للشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات، وقالت: أنتم خير مثال في نهج العطاء والمسؤولية الوطنية تجاه التطوير المستمر لمنظومة التعليم وتأهيل الأجيال القادمة، لخدمة مسيرة البلاد نحو الأفضل وفي شتى المجالات، تماماً كما أراد لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،.

كما عبرت معاليها عن تفاؤلها بأن منظومة الشراكة الإيجابية مع المانحين والداعمين ستجد طريقهـا في المستقبل القريب إلى دعم المشاريع البحثية والدراسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كجزء من تشجيع المبادرات الهادفة لتوطين المعرفة، في سبيل خلق بيئة تعليمية رائـدة ومُبتـكرة، حـاضنة ودافعة للتفكير الخلّاق، وتُـلبي رؤى دولتنـا على المدى الأبعد.

وأكد خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، حرص المؤسسة على دعم قطاع التعليم في المجتمع، وتلبية رغبات الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء في مد يد العون للطلبة المتعسرين لاستكمال تحصيلهم العلمي، وذكر أن المؤسسة ستواصل العطاء والتكفل بمتطلبات طلبة جامعة زايد من ذوي الدخل المحدود وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية العطاء الإنساني ومساندة المستحقين.

وأعرب محمد مصبح علي ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن سعادته بدعم الطلبة ذوي الدخل المحدود في جامعة زايد، وقال إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية العلم ودوره في تنمية المجتمع، وترسيخ دور العلم والنهوض بمكانة الدولة وتعزيز موقعها في مصاف الدول المتقدمة.

وشملت قائمة المكرمين الذين قدموا الدعم المادي لطلبة جامعة زايد لإكمال مسيرتهم التعليمية خلال العام الدراسي 2021/2022، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، صندوق الزكاة، جمعية بيت الخير، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وعائلة المرحوم عبيد الحلو.

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