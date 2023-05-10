«حمدان الذكية» و«هيئة الطيران المدني» تبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني ترأسه سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة، وذلك في زيارة أجراها الوفد لمقر الجامعة.

وبحث الجانبان في اللقاء آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين الجامعة والهيئة، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الابتكار وتحفيز التميز ورفع كفاءة الأداء.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نتشرف بمواصلة تطوير تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني، بما يتواءم مع رؤانا المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية أكاديمياً ومهنياً.

وتعزيز مهاراتها في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، إيماناً بأهمية دور أبناء وبنات الوطن باحتسابهم صُنَّاع المستقبل وحجر الأساس ضمن الاستراتيجيات والبرامج الرامية لترسيخ ريادة دولتنا في مُختلف المجالات. ونتطلع لرفع مستوى شراكتنا الثنائية بما يفضي إلى تعزيز القدرات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمنهجيات على نطاقٍ أوسع».

شراكة

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني «نحن فخورون بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لإطلاق برنامج الدبلوم المهني في إعداد قادة التميز والفكر الاستراتيجي. وبصفتنا جهة حكومية رائدة، فإننا ندرك أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والتميز بين موظفي الحكومة، ونحن على يقين من أن هذا البرنامج سيؤدي دوراً حيوياً في تنمية معارف ومهارات الكفاءات الوطنية وتمكينهم من قيادة فرق العمل بجدوى وتحقيق الأهداف المنشودة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية».

يُذكر أن التعاون الثنائي بين جامعة حمدان بن محمد الذكية والهيئة العامة للطيران المدني تكلل أخيراً بإطلاق الدبلوم المهني «إعداد قادة التميز والتفكير الاستراتيجي»، وهو برنامجٌ تدريبي صممته الجامعة، يستهدف تعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير مهارات فئة قيادات الهيئة ورفدها بأدوات التمكين في التخطيط الاستباقي وإعداد السياسات، وتحديد مكامن القوة ومجالات التحسين.

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