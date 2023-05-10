تعاون بين جامعة محمد بن زايد و«آور كراود أرابيا» لتسريع منظومة الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وشركة «آور كراود أرابيا» التابعة لشركة «آور كراود» الإسرائيلية، والتي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق العديد من المبادرات المشتركة وإدارتها، وذلك بهدف تسريع نمو منظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي في حرم الجامعة الواقع في مدينة مصدر في أبوظبي.

وتتضمّن مذكرة التفاهم، التي وقعها سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصباح البنعلي رئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة «آور كراود أرابيا»، إنشاء صندوق لرأس المال الاستثماري يركز على مجال الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوسّع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، وتطوير تعاون استراتيجي بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «إنتغريتد داتا إنتلجنس»، المختصة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة «آور كراود» في أبوظبي، في مشاريع بحثية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التطبيقية في مختلف القطاعات، وتعزيز منظومة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي من خلال إبرام علاقات شراكة استراتيجية مع أبرز الجهات الحكومية المعنية.

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