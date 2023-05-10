جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر تكنولوجي بالهند

المصدر: (العين - البيان)

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شاركت جامعة الإمارات في المؤتمر الدولي الثاني عن الهندسة والتكنولوجيا والإدارة والذي نظمه معهد سري ناناريه في منطقة آدور بالهند من 4 وحتى 6 مايو الجاري، وقد مثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات متحدثاً رئيساً.

وقدّم الدكتور أحمد علي مراد عرضاً افتراضياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخاصة بالمتحدثين الرئيسين إذ شارك بورقة بحثية تحت عنوان «دور التعليم العالي في تقليل آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، موضحاً دور جامعة الإمارات كونها نموذجاً مؤسسياً في تحقيق الأهداف العالمية والإسهام في تقليل آثار التغير المناخي.

وذكر الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات أسهمت بالبحث العلمي في تقديم الحلول العلمية الابتكارية للتحديات البحثية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، إذ أطلقت برنامج بحوث أهداف التنمية المستدامة لطلبة التعليم الجامعي ويشارك في الدورة الثانية من هذا البرنامج 467 طالباً من مختلف الكليات وبـ103 مشروعات بحثية مقارنة بـ256 طالباً و56 مشروعاً بحثياً في الدورة الأولى من سنة 2021.

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