«واجهة التعليم» ينطلق 16 مايو ويستقطب 400 مؤسسة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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تنطلـق فعاليـات الـدورة التاسعة مـن معـرض «واجهـة التعليـم ومؤتمـر شـباب الشـرق الأوسط 2023»، من 16 - 17 مايو الحالي، تحـت شـعار «تسعة أعوام في خدمة التعليم»، برعايـة الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة، وذلك في قاعة «مارينا» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بأرض المعارض في أبوظبي، بحضور الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، والعقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات من وزارة الداخلية، ومحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وحمد غانم علي بن حمودة الظاهري عضو مجلس إدارة شركة بن حمودة، ونورة الرياسي رئيس تنمية المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين ببنك أبوظبي الأول، والدكتور ياسر الواحدي مدير أكاديمية أبوظبي البحرية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومريم أهلي عضو مجلس إدارة واجهة التعليم.

مهن المستقبل

وتناول المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أهداف المعرض، والتي تتبلور في استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية، التي تواكب احتياجات سوق العمل، والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية، التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة لتعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم، لمناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن النجاح الذي حققه المعرض في دوراته الـ8 السابقة والمتتالية، وأثر الأصداء الإيجابية، التي تركها عند المتخصصين والباحثين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، أصبح منصة متميزة لمناقشة قضايا التعليم ومستجدات البحث العلمي المتعلقة بتطوير منظومة التعليم بالدولة.

الذكاء الاصطناعي

وذكرت أن عدد الجامعات المشاركة بلغ 50 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من داخل الدولة، وأكثر من 350 جامعة إقليمية ودولية، تمثلها أربع جهات داخل الدولة لعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والكثير من الدول الأخرى، وأشارت إلى أن مؤتمر شباب الشرق الأوسط يستقطب نخبة من المتحدثين، يناقشون خلاله محاور من أهمها دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وزارة الداخلية

وأشار العقيد الدكتور خلفان النقبي إلى أهمية المشاركة في معرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2023، والذي يعزز الدور المجتمعي للوزارة، التي تحرص في كل دورة على استمرار دعمها ومشاركتها في هذا الحدث التعليمي العالمي، من خلال الإدارات المعنية بالتطوير والدراسة والبحث العلمي والأكاديمي.

دعم 10 طلاب

من جهتها، أوضحت مريم أهلي أنه سيطلق مسابقة طلابية تُعنى بتشجيع الطلبة وتهيئتهم لدخول سوق العمل، بعد إكمالهم متطلبات المسار الأكاديمي، وستركز على طلبة تخصصات العلوم المالية والمصرفية، ليتم بعدها المساهمة في تعليم 10 طلاب من الطلبة المتفوقين، وأصحاب الهمم في استكمال دراساتهم العليا.

وأضاف محمد الهاشمي: تعد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جهة تعليمية اتحادية، مبدأ استشراف المستقبل إحدى أهم ركائز عملها، لذا نقوم بتوظيف هذا المبدأ في مختلف خططنا التطويرية، بهدف إعداد طلبتنا وتهيئتهم للمستقبل، ويشكل هذا المعرض خطوة متقدمة تدعم جهودنا، بما يخدم مصلحة طلبتنا، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تقدم وازدهار دولتنا.

وقال الدكتور ياسر الواحدي: سعداء بمشاركة أكاديمية أبوظبي البحرية،، حيث تتاح لنا الفرصة لنعرض على طلبة المهتمين بالقطاع البحري، البرامج الفنية والإدارية، التي تقدمها الأكاديمية لأبناء الوطن، ليكونوا رافداً ومساهماً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لتكون أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في التجارة والقطاع البحري والخدمات اللوجستية.

وأكد حمد غانم بن حمودة ممثل مجموعة بن حمودة، الراعي للمعرض، الحرص على تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه المؤتمرات، كون التعليم ركيزة أساسية لبناء وتقدم ورفعة الوطن وتطوره.

ولفتت نورة الرياسي إلى أهمية المشاركة راعياً للمعرض، الذي يعتبر منصة مهمة للتواصل الفعّال بين الطلاب والجامعات، والباحثين عن فرصة عمل.

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