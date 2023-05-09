جامعة الإمارات تطلق جائزة الابتكار في دورتها التاسعة

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات عن موعد إطلاق جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها التاسعة، في مجالات تُوائم أهداف «عام الاستدامة»، حيث تتوافق الأولويات البحثية وأنشطة الابتكار في الجامعة، مع المبادرات الاستراتيجية الوطنية، التي تعزز الإبداع والابتكار والتميز والريادة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة وازدهار الأمة.

وتستهدف الجائزة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في الجامعة، في إطار يدعم التفكير الابتكاري والبحث العلمي، بحيث سيتم نشر التقنيات والابتكارات الحالية والناشئة التي توفر حلولاً فعالة للتحديات الوطنية والعالمية في المجالات ذات الأولوية، كتغير المناخ والاستدامة البيئية، وعلوم الفضاء، وما تشهده دولة الإمارات من إنجازات في مجال الفضاء، والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، والعلوم الصحية والطبية، والتعليم والتعلم مدى الحياة،.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن الجامعة تحرص من خلال الجائزة على إطلاق مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة . وأشار إلى أنه تمّ إجراء بعض التعديلات على مجالات الجائزة وقواعدها هذا العام، حيث تمّ التسجيل لهذا العام على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى في 1 مايو 2023، وستنتهي في 10 يوليو 2023، حيث يمكن لجميع أعضاء الجامعة، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة التسجيل وتقديم الطلبات، ومع ذلك، فإن الفائزين في العام الماضي غير مؤهلين للتسجيل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المبتكرين الآخرين. ثم يبدأ العمل في المرحلة الثانية، اعتباراً من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2023.

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