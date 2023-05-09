اختبارات «تيمز» في العلوم والرياضيات اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنطلق، اليوم، الاختبارات الدولية «تيمز» 2022 - 2023 التي تستهدف طلبة الصفين الرابع والثامن على مستوى الدولة، لتقييم قدرة الطالب على التحليل والتفسير والتطبيق في مجالات المحتوى والمعرفة والبعد الإدراكي في مادتي الرياضيات والعلوم.



وحرصت المدارس على تدريب طلابها ونشر ثقافتها بين الطلبة وأولياء الأمور، عبر لقاءات وورش معرفية فضلاً عن توجيه الطلبة للتدريب عبر المنصات التدريبية في مادتي العلوم والرياضيات، للصفين الرابع والثامن، وذلك في إطار الاستعدادات والتحضيرات لخوض الاختبارات الدولية.



وحددت الإدارات المدرسية في دليلها التعريفي الصادر عن الاختبارات الدولية «تيمز» أدوار المعلم والطالب وولي الأمر، فيتمثل دور المعلم في دعم الطلبة بتقديم نماذج أسئلة تحاكي مهارات التحليل والتفكير الناقد، ومتابعة المهارات المفقودة وتقديم الدعم اللازم عبر الخطط العلاجية، وتحفيز وتشجيع الطلبة على الأداء المتميز، إضافة إلى متابعة التعلم الذاتي في المنصات التدريبية.



متابعة



ويتمثل دور الطالب في التدريب اليومي على مجالات الرياضيات والعلوم، والتركيز على التعلم الذاتي في المنصات التدريبية وتكثيف الجهود، والتركيز على ملاحظات وتوجيهات المعلم في الخطط العلاجية، إضافة إلى الاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبل المعلم.

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